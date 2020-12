Avez-vous peur des araignées? Ne pariez pas trop ou peut-être que vous le faites.

Une femme de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a décidé de ne pas conduire sa voiture pendant une semaine après avoir trouvé une énorme araignée poilue sur la poignée de porte de sa voiture.

Christine Jones a partagé son expérience Facebook avec une photo de l’araignée. Elle a écrit: « Au début, je pensais que c’étaient des chenilles velues. Je n’ai pas utilisé ma voiture depuis une semaine. Armidale, NSW. ‘

Le message a recueilli plus de 2 000 likes et plus de 4,5 000 partages. Des centaines d’internautes ont également commenté la publication Facebook. Commentant le message, une personne a déclaré: « Lorsque les deux photos apparaissent sur le fil, on dirait qu’une énorme araignée de la taille d’une voiture regarde par une fenêtre partiellement ouverte. »

Un utilisateur a apprécié la façon dont la deuxième photo était affichée, tandis qu’un autre internaute a déclaré qu’il espérait que le propriétaire de la voiture avait déplacé l’araignée. Une utilisatrice de Facebook a déclaré qu’elle pensait que c’était une araignée géante présentée dans Harry Potter. Une autre personne a dit qu’il pensait que c’était une araignée à taille humaine dans la voiture.

Mail en ligne a rapporté le 27 novembre, une mère et ses quatre filles se rendaient à un événement à Sydney lorsqu’elles ont découvert une araignée rampant sur le plafond de leur voiture. Ils ont commencé à filmer les événements chaotiques qui ont suivi après avoir trouvé l’araignée.

Les femmes ont finalement arrêté la voiture et sont sorties en courant. Une des femmes a dit: « Dis à papa de venir nous chercher, je ne conduis pas cette voiture. »

Ils ont filmé l’araignée rampant sur le tableau de bord de la voiture. Lorsqu’une des femmes est venue avec un bâton pour le sortir, elle a découvert que l’insecte semblait mort alors qu’il était immobile sur l’asphalte. Ils l’ont jeté et ont recommencé à voyager.