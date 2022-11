Une aurore boréale illumine le ciel en Amérique du Nord, Internet est en admiration

Le charme des aurores boréales, également connues sous le nom d’aurores boréales, n’est jamais perdu pour personne. Souvent sur les listes de seaux des gens, les aurores boréales sont à couper le souffle même à l’écran. Le National Park Service a partagé une série de clichés capturant la magnifique beauté. Des aurores boréales avaient illuminé le ciel au-dessus du plus haut sommet montagneux d’Amérique du Nord, Denali. Dans la légende, le NPS a mentionné que Denali est “un endroit idéal pour observer les aurores boréales car il est situé à une latitude extrême nord et parce que la pollution lumineuse est très limitée”. Jetez un œil ici :

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux étaient non seulement amoureux de la vue, mais aussi de la légende. C’était une référence à la sitcom américaine Les Simpson. Beaucoup ont mentionné que le compte Instagram du National Park Service devenait rapidement leur préféré. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Celui qui écrit ces articles a besoin d’une augmentation. Une chose de beauté.

Un autre commentaire disait : « Je ne les ai vus qu’une seule fois – d’un avion ! Au début, je ne réalisais pas ce que je voyais… puis je ne pouvais tout simplement plus arrêter de regarder !

“Prenez toujours bien soin de nous avec ces vues et ces photos incroyables pour nous inspirer à sortir de la ville et de la matrice 5G et à revenir à la maison”, a écrit un troisième utilisateur.

Pendant ce temps, d’autres ont rappelé leur expérience d’être témoins de la beauté des aurores boréales. Un utilisateur a mentionné qu’il avait vu des aurores boréales dans le nord de l’État de New York lorsqu’il avait 14 ans. Un autre utilisateur s’est rappelé avoir observé les aurores boréales à quelques reprises depuis la basse vallée de l’Hudson. Pour eux, cependant, cela n’a jamais été aussi brillant que ceux des clichés publiés par le NPS.

Les aurores boréales se produisent lorsque le vent solaire frappe les atomes d’oxygène de l’atmosphère terrestre. Cela charge les atomes d’oxygène pendant un certain temps avant qu’ils ne reviennent à leur état d’origine. C’est ce qui fait apparaître les lumières vertes, la couleur la plus courante des aurores boréales.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici