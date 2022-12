Une augmentation du nombre de touristes dans le Cachemire agité, mais “pas de paix mentale” pour les résidents

L’exode hindou du Cachemire dans les années 1990 est survenu au plus fort du militantisme séparatiste. Des milliers de personnes ont été tuées et le tourisme s’est en grande partie tari. Mais à mesure que la situation dans la vallée s’améliorait, le tourisme reprit une décennie plus tard.

Pour attirer plus de visiteurs, les responsables de Srinagar ont créé le jardin des tulipes en 2007. Il s’étend sur 30 hectares de terrain entre le lac Dal, célèbre pour ses péniches, et les collines de Zabarwan. Il a des fleurs dans plus d’une douzaine de couleurs et 68 variétés de tulipes – de parade à Texas Gold – qui fleurissent pendant un mois au début de l’été.

Le jardin attire à nouveau les visiteurs après un récent cessez-le-feu à la frontière pakistanaise voisine et au milieu d’une soif de voyages post-pandémiques. Selon le gouvernement, le nombre de touristes dans la vallée du Cachemire est passé à plus de deux millions cette année, un triplement par rapport à l’année précédente.