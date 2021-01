Le nombre de lits occupés par des patients Covid a augmenté de l’équivalent de «12 hôpitaux complets» dans les huit jours suivant Noël, selon les chiffres du NHS.

Entre le 25 décembre et le 2 janvier, le nombre total de patients hospitalisés souffrant de coronavirus en Angleterre est passé de 17 701 à 23 557, soit une hausse de 33%.

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a décrit l’augmentation comme l’équivalent de «12 hôpitaux extra pleins, pleins de patients Covid».

L’Est de l’Angleterre, Londres et le Sud-Est ont enregistré les plus fortes augmentations en pourcentage des admissions à l’hôpital pour les personnes atteintes du virus, alors que la nouvelle souche plus infectieuse continue de s’implanter.

Les médecins traitent un patient souffrant de coronavirus dans un service de soins intensifs de l’hôpital Frimley Park à Surrey

M. Hopson a déclaré: « Vous pouvez imaginer pourquoi les gens du NHS s’inquiètent de la rapidité avec laquelle ce virus se propage. »

Pendant ce temps, des plans d’urgence sont en cours d’élaboration pour déplacer des patients gravement malades sur des centaines de kilomètres dans le cadre d’un programme de « jumelage » conçu pour alléger la pression sur les régions où le NHS a du mal à faire face.

Ceux de l’Est de l’Angleterre pourraient être transférés dans des hôpitaux des Midlands tandis que les fiducies de santé du Sud-Est se préparent à envoyer des patients dans le Sud-Ouest. On pense que c’est le premier programme du genre dans l’histoire du NHS.

M. Hopson a déclaré que cela n’impliquerait que le déplacement d’un petit nombre de patients de Londres lorsque l’espace dans les hôpitaux voisins serait épuisé.

« Si cela devient plus difficile, nous trouverons d’autres moyens de traiter les gens dans la région, mais nous savons que certains patients peuvent être déplacés là où la pression est légèrement moindre, par exemple dans le sud-ouest et les Midlands », a-t-il déclaré dimanche. Fois.

Le soir du réveillon du Nouvel An, trois unités de soins intensifs à Londres auraient été pleines, avec des patients gravement malades en attente de transfert vers des unités ailleurs.

L’hôpital universitaire de North Middlesex, l’hôpital Barnet et l’hôpital Whittington, dans le nord et le nord-ouest de la capitale, ont décrit divers problèmes, notamment des patients recevant de l’oxygène dans A&E, dans un e-mail transmis à Sky News.

Le Dr Alison Pittard, doyenne de la Faculté de médecine de soins intensifs, a déclaré que le NHS essayait de continuer avec ses autres services et de traiter les patients tout en faisant également face à la deuxième vague de coronavirus.

Le nombre total de patients hospitalisés souffrant de coronavirus en Angleterre est passé de 17 701 à 23 557, en hausse de 33%, entre le 25 décembre et le 2 janvier, selon les chiffres du NHS. Sur la photo: des travailleurs de la santé dans une salle d’hôpital du NHS au milieu de la pandémie de coronavirus

Le personnel de l’ambulance de Londres transporte un patient dans le Royal London Hospital, dans l’est de Londres

Elle a déclaré à Andrew Marr Show de la BBC: « L’une des choses que je voudrais dire au public, c’est que si vous avez des inquiétudes, que ce soit à propos de Covid ou non, vous devez demander conseil et aide. »

Elle a déclaré qu’il y avait des « problèmes logistiques » avec les hôpitaux temporaires Nightingale, dont certains ont été utilisés pour soutenir les services de diagnostic.

Hier, les patrons du NHS ont démenti les informations selon lesquelles les opérations contre le cancer devraient être retardées pour s’assurer qu’il y ait suffisamment de lits à Londres.