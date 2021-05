Une augmentation du chômage de 300 $ retient-elle les emplois? Oui et non

Cette décision mettrait fin à toutes les prestations de l’ère de la pandémie pour les travailleurs autonomes et les travailleurs à la demande et les chômeurs de longue durée, en plus des 300 $ par semaine, à la fin de juin. L’American Rescue Plan a offert ces avantages pendant la fête du Travail.

En savoir plus sur Personal Finance: Il reste une semaine pour contribuer aux IRA 2020 Les Américains craignent la plus forte inflation depuis près d’une décennie La pandémie a poussé ces Américains à prendre une retraite anticipée

La semaine dernière, trois États dirigés par les républicains (Arkansas, Montana et Caroline du Sud) ont annoncé interrompre l’aide renforcée des mois plus tôt que prévu. D’autres devraient suivre.

Les républicains et les groupes d’entreprises comme la Chambre de commerce ont tendance à favoriser l’abolition des avantages supplémentaires et les démocrates ont tendance à favoriser leur maintien.

Cette allocation a remplacé 100% des salaires perdus pour le travailleur licencié moyen. Mais il a payé beaucoup de gens – en grande partie les plus bas salaires – plus que leurs chèques de paie antérieurs.

Les vaccins n’étaient pas non plus largement disponibles jusqu’à récemment, et les travailleurs ont besoin de deux à six semaines pour que le régime soit pleinement efficace – ce qui signifie que beaucoup ne peuvent pas retourner au travail en toute sécurité avant juin, a-t-elle ajouté.

De nombreux baby-boomers ont choisi de prendre leur retraite (par crainte de contagion ou autre) et on ne sait pas combien d’entre eux pourraient revenir une fois complètement vaccinés, a-t-elle déclaré.

Les États exigent également en général que les gens recherchent activement du travail comme condition pour percevoir des allocations de chômage. Les États ont suspendu la règle au début de la pandémie, mais beaucoup l’ont rétabli – ce qui signifie que les bénéficiaires doivent déjà chercher du travail pour continuer à bénéficier de l’aide.

Les travailleurs ne peuvent pas non plus refuser une offre d’emploi appropriée et continuer à percevoir des allocations de chômage, sauf dans quelques circonstances liées à Covid, a déclaré le président Joe Biden lors d’un point de presse lundi.

« Nous insisterons pour que la loi soit respectée en ce qui concerne les prestations. Mais nous n’allons pas tourner le dos à nos compatriotes américains », a-t-il déclaré.