Pendant la pandémie de COVID-19, les responsables de Spring Grove ont déclaré avoir constaté une augmentation des appels d’urgence pour les personnes victimes de surdoses de drogue.

La pandémie, qui a également entraîné une augmentation des appels à l’aide pour les personnes souffrant de divers problèmes de santé mentale, a incité le chef du district de protection contre les incendies de Spring Grove, Paul Klicker, à contacter Live4Lali pour demander un examen de l’utilisation de la naloxone, communément connue sous le nom de la marque. nom Narcan, pour son département et d’autres dans sa communauté.

“C’est une bonne chose pour la communauté”, a déclaré Klicker à propos de la disponibilité du spray nasal qui sauve des vies pour être facilement disponible dans les maisons des gens ou n’importe où dans la communauté.

Lundi, Live4Lali, une organisation à but non lucratif basée à Arlington Heights, a livré 120 boîtes de Narcan, chaque boîte contenant deux doses de spray nasal, qui peuvent être utilisées pour inverser les surdoses mortelles d’opioïdes.

Le département souhaite que ses intervenants d’urgence et ses employés de village soient formés à la manière d’enseigner aux autres membres de la communauté, tels que ceux qui vivent avec des personnes souffrant de troubles liés à la toxicomanie, comment utiliser le spray à la maison ou partout où ils pourraient trouver quelqu’un en surdose.

Lundi, des représentants de Live4Lali ont passé en revue les étapes de base de l’utilisation du spray au bâtiment de protection contre les incendies en présence d’une poignée de pompiers et d’employés des travaux publics. Le district d’incendie prévoit de former d’autres membres de la communauté, y compris dans les écoles.

Boîtes de Narcan, un nom de marque pour la naloxone, exposées lors d’une session de formation le lundi 12 septembre 2022, pour les pompiers et les ambulanciers paramédicaux du district de protection contre les incendies de Spring Grove, sur la façon d’apprendre aux autres à utiliser la naloxone en cas de surdose. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver Shaw Media)

La naloxone est sûre, facile à utiliser et « saturer les rues de Narcan » sauvera des vies, a déclaré Charlie Sullivan, coordinateur de la sensibilisation du comté de McHenry pour Live4Lali.

Live4Lali a été formé en 2009 par la mère et la sœur d’Alex Laliberté peu après son overdose accidentelle. Le groupe s’efforce de prévenir les troubles liés à la toxicomanie et aide également à fournir des ressources, des mesures de sécurité et des accessoires, tels que des aiguilles propres et des bandelettes de test de fentanyl, à ceux qui en consomment encore.

Lundi aurait été le 34e anniversaire de Laliberté.

Spring Grove est la première communauté de McHenry ou du comté de Lake à contacter l’organisation en lui demandant de former ses employés sur la façon de former les autres à l’utilisation de la naloxone, a déclaré Laura Fry, directrice exécutive de Live4Lali.

Le pompier du district de protection contre les incendies de Spring Grove, Jacob Blount, écoute une conférence lors d’une session de formation le lundi 12 septembre 2022, organisée par Live4Lali sur la façon d’apprendre aux autres à utiliser la naloxone en cas de surdose. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver Shaw Media)

“C’est incroyable”, a déclaré Fry à propos de l’approche proactive de Spring Grove. «Ils font autant de pas en avant. Lorsqu’ils réagissent à une surdose, ils veulent laisser des bandelettes de Narcan et de fentanyl à qui que ce soit, surtout s’ils refusent d’être transportés à l’hôpital.

Fry et d’autres qui ont présenté lundi ont déclaré que lorsqu’une personne fait une overdose, reçoit alors le spray nasal – qui n’est qu’un spray dans une narine – et réanimée, elle refuse souvent d’aller à l’hôpital.

Ils se sentent souvent très malades et doivent être surveillés. Certains, parce qu’ils sont tellement malades, en consommeront à nouveau s’ils sont laissés seuls.

De plus, il y a une forte probabilité que la surdose revienne après une courte période de temps, a déclaré Fry. Les effets inverseurs de la naloxone durent entre 30 et 60 minutes, mais les opioïdes sont actifs dans le système entre deux et huit heures.

“La naloxone se trouve juste sur les récepteurs cérébraux et ne permet pas aux opioïdes de se rattacher, mais ils sont toujours là dans le cerveau”, a déclaré Fry. “Cette barrière de naloxone ne dure que 30 à 60 minutes, puis les opioïdes peuvent se rattacher et souvent la personne refait une surdose, nécessitant une dose supplémentaire de naloxone.”

Stefanie Gattone, de Live4Lali, enseigne aux pompiers et aux ambulanciers paramédicaux du district de protection contre les incendies de Spring Grove le lundi 12 septembre 2022, comment apprendre aux autres à utiliser la naloxone en cas de surdose. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver Shaw Media)

Chaque pompe de naloxone ne contient qu’une seule dose.

Narcan est sans danger pour tous les âges, a déclaré Fry.

“Il n’y a aucun mal à avoir ces articles à la maison”, a déclaré Fry.

La plus jeune personne qu’elle a formée à l’utilisation d’un spray nasal anti-opioïde était une fillette de huit ans du comté de Lake dont la mère était héroïnomane. Elle était la seule à vivre à la maison avec sa mère, elle devait donc apprendre à sauver la vie de sa mère en cas de surdose, a déclaré Fry. Aujourd’hui, cinq ans plus tard, Fry a déclaré que cette mère était en convalescence et avait récemment donné naissance à un autre enfant.

La naloxone est si sûre qu’elle peut même être utilisée pour un animal de compagnie s’il ingère accidentellement un opioïde, a déclaré Fry.

“Lorsque nous répondons à une surdose, nous voulons laisser les kits Narcan là-bas avec qui que ce soit”, a déclaré le chef de bataillon John Rice.