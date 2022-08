Une augmentation de financement pour l’organisation de Victoria renforcera les soutiens en santé mentale pour les femmes de la Colombie-Britannique

La Bridges for Women Society de Victoria recevra un financement provincial de 100 000 $ pour étendre le soutien en santé mentale aux femmes victimes de traumatismes et de violence.

La subvention du ministère de la Santé mentale et des Dépendances s’ajoute au financement conjoint fédéral-provincial de 20 millions de dollars, annoncé lundi 22 août, pour soutenir les programmes de counseling communautaire à faible coût et sans frais dans toute la Colombie-Britannique et pour accroître l’accès aux santé mentale et conseils de soutien pour adultes.

Il s’appuie également sur les 50 000 $ que le gouvernement de la Colombie-Britannique a versés à l’organisme de bienfaisance l’année dernière pour soutenir les services de conseil tenant compte des traumatismes pour ceux qui s’identifient comme faisant partie de la communauté des femmes – y compris les personnes qui s’identifient comme transgenres, non binaires ou bispirituelles.

“Pour que nous puissions avoir le financement et les différents flux disponibles, cela signifie que les obstacles qui empêchent les gens d’accéder à nos services peuvent être réduits”, a déclaré Heather Forbes, directrice du développement de Bridges, à Black Press Media. “Donc, des choses comme ce financement, où nous sommes en mesure d’offrir plus de 10 séances à quelqu’un qui a besoin de plus de 10 séances ou capable d’offrir des services à quelqu’un qui n’est pas prêt pour le programme, est vraiment important.”

La société offre des programmes de guérison, d’éducation et d’emploi aux femmes non seulement du Grand Victoria, mais de toute l’île de Vancouver et de la province, qui ont subi des traumatismes, de la violence ou des abus – passés ou actuels. Les services fournis par l’organisation tiennent compte des traumatismes et visent à rencontrer chaque individu là où il se trouve dans sa vie, sans jugement ni attente.

Un nouveau programme de pré-emploi de six mois devrait commencer le 14 septembre, tandis que le programme de transition pour les femmes autochtones débutera le 24 septembre. tomber.

« Il y a toute une gamme d’expériences et de besoins des gens. Et donc Bridges est essentiel pour aider les femmes à surmonter leur traumatisme, à être prêtes pour l’emploi et à avoir une stabilité de différentes manières », a déclaré Grace Lore, députée de Victoria-Beacon Hill et secrétaire parlementaire pour l’équité entre les sexes, à Black Press Media.

« C’est à cela que sert ce financement du gouvernement. Nous reconnaissons la nécessité de soutenir les personnes traumatisées et de soutenir les femmes qui ont été victimes de violence conjugale dans leur parcours de guérison et d’indépendance. C’est une reconnaissance des mesures que nous pouvons prendre maintenant.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été victime d’un crime et avez besoin d’aide, appelez ou envoyez un texto à VictimLinkBC au 1-800-563-0808, ou envoyez un courriel à VictimLinkBC@bc211.ca.

