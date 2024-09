Une audition sur les tentatives d’assassinat de Trump affirme que l’échec de la Pennsylvanie est dû aux services secrets

WASHINGTON– Les membres d’un groupe de travail bipartisan de la Chambre des représentants enquêtant sur les tentatives d’assassinat de Trump ont souligné lors de leur première audition jeudi que les services secrets, et non les autorités locales, étaient responsables. pour les échecs de la planification et les communications qui ont permis à un homme armé d’ouvrir le feu sur l’ancien président Donald Trump en Pennsylvanie.

Les législateurs se sont demandé à plusieurs reprises pourquoi l’agence chargée de protéger les plus hauts dirigeants du pays n’ont pas fait un meilleur travail de communication avec les autorités locales lors du rassemblement du 13 juillet, en particulier lorsqu’il s’est agi de sécuriser le bâtiment qui était largement considéré comme une menace pour la sécurité, mais qui a finalement été laissé si sans protection que le tireur Thomas Michael Crooks a pu grimper et ouvrir le feu sur Trump.

« Dans les jours qui ont précédé le rassemblement, aucune erreur n’a permis à Crooks de déjouer les plans de l’un des groupes de professionnels de la sécurité les plus élitistes de notre pays. Il y a eu des échecs en matière de sécurité sur plusieurs fronts », a déclaré le coprésident républicain du comité, le représentant Mike Kelly de Pennsylvanie.

« La communication entre les services secrets et les partenaires locaux et étatiques était décousue et peu claire », a déclaré le représentant Jason Crow, le démocrate de premier plan du panel, qui a également fait l’éloge des forces de l’ordre locales.

Trump a été blessé et un homme participant au rassemblement avec sa famille a été tué.

Le panel – composé de sept républicains et six démocrates – a passé les deux derniers mois à analyser les failles de sécurité lors du rassemblement, à mener près de deux douzaines d’entretiens avec les forces de l’ordre et à recevoir plus de 2 800 pages de documents des services secrets.

Les législateurs enquêtent également sur une deuxième tentative d’assassinat contre Trump survenue au début du mois, où un homme armé d’un fusil était recherché. assassiner le candidat républicain à la présidentielle alors qu’il jouait au golf sur l’un de ses parcours dans le sud de la Floride.

Mais l’audience de jeudi s’est concentrée sur la fusillade du rassemblement avec les témoignages des responsables de la police de Pennsylvanie et du comté de Butler.

Les services secrets s’appuient souvent sur les autorités locales pour organiser des événements plus importants au cours desquels des protégés comme Trump apparaissent dans tout le pays. Mais après le rassemblement de Butler, l’agence a été fortement critiquée pour ne pas avoir clairement communiqué ce dont elle avait besoin de la part des agences locales ce jour-là.

L’une des questions clés a été de savoir pourquoi il n’y avait pas de personnel chargé de l’application des lois au sommet du bâtiment de l’AGR, où Crooks a finalement grimpé et a tiré, étant donné qu’il était si proche de la scène du rassemblement et offrait une ligne de vue dégagée vers Trump.

« Un enfant de 10 ans regardant cette image satellite aurait pu voir que la plus grande menace posée au président ce jour-là » était le bâtiment près de la scène, a déclaré le représentant républicain du Texas, Pat Fallon.

Edward Lenz, commandant de l’unité des services d’urgence du comté de Butler, responsable des unités tactiques locales opérant lors du rassemblement de Butler, a déclaré que son agence n’avait jamais été invitée à placer une équipe de tireurs d’élite sur le toit et n’avait jamais dit qu’elle le ferait. Lenz a déclaré que les services secrets savaient que leurs tireurs se trouvaient à l’intérieur du bâtiment AGR – une position conçue pour leur permettre de rechercher des menaces à l’intérieur de la foule du rassemblement plutôt que des menaces contre le président de l’extérieur – et qu’il n’y avait aucun « retour ou orientation » de la part du Secret. Service qu’ils voulaient que l’équipe ailleurs.

« Ils savaient où nous serions », a déclaré Lenz. « Ils savaient quel était notre plan. »

Lenz a également déclaré que les responsables des services secrets n’avaient pas vérifié auprès de lui ou de son équipe pour s’assurer qu’ils étaient en place avant que Trump ne monte sur scène et que la communication d’urgence du 13 juillet n’avait pas été élaborée à l’avance.

Drew Blasko, chef d’équipe adjoint de l’unité de tireurs d’élite au sein de l’unité des services d’urgence du canton de Butler, a déclaré qu’il avait fait part de ses inquiétudes concernant le bâtiment aux services secrets avant le rassemblement et a déclaré que son équipe n’avait pas les effectifs nécessaires pour y poster quelqu’un. . Il a déclaré qu’il avait demandé aux services secrets que des personnes supplémentaires y soient affectées et qu’on lui ait répondu « qu’ils s’en occuperaient ».

Certains témoins ont également déclaré qu’il y avait eu des discussions à l’avance sur l’utilisation d’écrans opaques ou de gros équipements agricoles pour bloquer la ligne de vue vers la scène, mais on ne sait pas exactement ce qui est arrivé à ces suggestions.

Un autre problème souligné par les législateurs est la difficulté pour les différentes agences de se parler à la radio ou sur téléphone portable. Et ils se sont demandé pourquoi il y avait deux postes de commandement plutôt qu’un poste unifié où les services secrets auraient pu communiquer directement avec toutes les autorités nationales et locales.

Patrick Sullivan, un agent des services secrets à la retraite qui n’a pas participé au rassemblement de Butler mais a assisté à l’audience en tant qu’expert des pratiques et procédures de l’agence, a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une configuration typique. « Il ne devrait y avoir qu’un seul poste de commandement global », a-t-il déclaré.

Les législateurs ont eu du mal lors de leurs interrogatoires jeudi à amener les témoins à se concentrer sur un seul individu ou un seul moment qui a conduit à la tentative d’assassinat. Des responsables de la police locale et un agent des services secrets à la retraite ont également témoigné, soulignant une série d’incidents et d’erreurs qui ont finalement permis à Crooks de ne pas se laisser décourager pendant une période prolongée et de finalement tirer sur l’ancien président.

« La communication faisait totalement défaut ici », a déclaré le représentant Correa, un démocrate de Californie. « Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Qui est aux commandes ? »

La séance de jeudi était la quatrième audience du Congrès sur la fusillade de Butler depuis juillet. Kimberly Cheatle, directrice des services secrets résigné un jour après qu’elle apparu avant une audience au Congrès où elle a été réprimandée pendant des heures par les démocrates et les républicains pour les échecs de l’agence en matière de sécurité.

Cheatle a qualifié la tentative d’assassinat de Trump en Pennsylvanie d’« échec opérationnel le plus important » des services secrets depuis des décennies, mais elle a provoqué la colère des législateurs en omettant de répondre à des questions spécifiques sur l’enquête.

Un rapport intermédiaire Mercredi, la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, qui mène également une enquête, a déclaré que les services secrets n’avaient pas donné d’instructions claires sur la manière dont les responsables de l’État et locaux devraient couvrir le bâtiment où le tireur a finalement pris position. Le rapport indique également que l’agence ne s’est pas assurée de pouvoir partager des informations avec des partenaires locaux en temps réel.

Les services secrets ont également publié un document de cinq pages résumant les principales conclusions d’une agence qui n’a pas encore été finalisée. rapport sur ce qui n’a pas fonctionné chez Butler. Le directeur par intérim des services secrets, Ronald Rowe, a déclaré que l’agence était en fin de compte responsable de ce qui s’était passé. Il a cité la complaisance du personnel de l’agence et a déclaré qu’ils devaient mieux communiquer avec les responsables locaux et étatiques.

Le panel de la Chambre devrait proposer une série de réformes législatives et publier un rapport final avant le 13 décembre.

Même si les enquêtes de surveillance ont été bipartites, les démocrates et les républicains ont en désaccord sur l’opportunité de donner plus d’argent aux services secrets au lendemain de ses échecs. Un projet de loi de financement du gouvernement adopté mercredi comprend 231 millions de dollars supplémentaires pour l’agence, même si de nombreux républicains étaient sceptiques et ont déclaré qu’une refonte interne des services secrets était nécessaire.