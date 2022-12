Une audition super puissante laisse les hiboux tout ouïe – Shaw Local

Mon Dieu, avez-vous entendu les hiboux dernièrement ? C’est l’heure de la parade nuptiale pour Bubo virginianus, le grand-duc d’Amérique, et les mâles et les femelles ont hululé une tempête.

C’est un son assez indubitable – des hululements répétitifs qui semblent dire : « Qui est debout tard ? Moi aussi!” En fait, si vous écoutez attentivement, vous pourrez même dire qui est qui. Le mâle GHO, qui peut être jusqu’à un tiers plus petit que la femelle, a un hululement profond ; l’appel de la femelle, bien que tout aussi fort et résonnant, a un ton sensiblement plus élevé.

Je pense que nous avons tous eu la chance d’entendre un hibou au moins une fois ou deux. Mais combien d’entre nous se sont réellement arrêtés pour réfléchir à la façon dont les hiboux s’entendent ?

Une audition phénoménale et un placement unique des oreilles sont deux des nombreuses adaptations que possèdent les hiboux qui les aident à s’épanouir dans leur mode de vie (principalement) nocturne. Pourtant, tout comme il existe de nombreux types de hiboux, il existe également plusieurs types d’oreilles de hibou.

Mais avant de nous plonger dans les caractéristiques qui rendent les oreilles de hibou si extraordinaires, nous devons d’abord jeter un coup d’œil à une partie de l’anatomie externe du hibou. Je suis sûr qu’il y a un terme médical utilisé pour décrire cette zone, mais, pour nos besoins, nous allons simplement l’appeler la tête.

Chez certaines espèces – grand-duc d’Amérique, grand-duc strident et hibou moyen-duc viennent à l’esprit – la tête a deux touffes dépassant du sommet. De nombreuses références appellent ces caractéristiques proéminentes des « touffes d’oreille », car leur placement est très proche de l’endroit où nous nous attendons à des oreilles sur des animaux comme les chiens et les chats. Mais d’autres références utilisent le mot fantaisiste plumicorn(s), dérivé du latin pluma, ou plume douce, et corn, latin pour corne.

Quel que soit leur nom, ces touffes sont loin des oreilles réelles du hibou et ne jouent aucun rôle dans l’ouïe de l’animal. Ils ont cependant quelques fonctions importantes. Lorsqu’un hibou se repose dans un arbre pendant la journée, les touffes sur le dessus de la tête aident à briser sa silhouette et l’aident à mieux se fondre dans l’écorce et les branches.

À d’autres moments, lorsqu’un hibou avec des touffes est éveillé et communique, avec d’autres hiboux ou d’autres espèces entièrement, ces prunes fonctionnent un peu comme nos sourcils et peuvent être utilisés pour transmettre des attitudes de hibou. Tiré en arrière indique un hibou en colère ou défensif; vers le haut signifie que l’oiseau est alerte ou excité.

Les oreilles elles-mêmes, cependant, sont en fait plus bas de chaque côté de la tête, juste au niveau des yeux. Chez certaines espèces de hiboux, la position des oreilles ressemble assez (voyez-vous ce que nous avons fait là-bas ?) à la nôtre. C’est-à-dire que les oreilles sont placées symétriquement, une de chaque côté de la tête et à peu près l’une en face de l’autre. Les oreilles des grands-ducs d’Amérique sont comme ça, tout comme les oreilles des hiboux maculés.

Mais ensuite, nous avons ces espèces connues pour leur asymétrie – une oreille est plus haute que l’autre. Vous ne pouvez pas vraiment voir ce déséquilibre lorsque vous regardez l’oiseau lui-même, mais lorsque vous examinez des spécimens ou des crânes, la différence est évidente. La petite chouette affiche un degré élevé d’asymétrie, tout comme le hibou moyen-duc et l’effraie des clochers. Les oreilles de la chouette rayée sont également asymétriques, mais dans une moindre mesure.

On pourrait penser qu’avoir des oreilles tous les cattywampus serait un inconvénient, mais cette irrégularité est d’une grande aide lors de la chasse dans la neige profonde ou lorsque les conditions de luminosité sont faibles. Les sons frappent une oreille avant l’autre, et le cerveau du hibou peut alors rapidement déterminer de quelle direction ils viennent. (Fait amusant : la moelle d’un hibou – la partie du cerveau qui traite l’ouïe – a trois fois plus de neurones que ceux trouvés dans un corbeau.)

Alignées ou de travers, les oreilles de hibou fonctionnent toujours en conjonction avec une autre caractéristique importante : le disque facial. C’est quelque chose que chaque hibou possède, et c’est bien plus qu’une jolie fonctionnalité.

Le disque facial est un anneau incurvé de plumes raides qui fonctionne un peu comme une antenne parabolique, recueillant des sons et les dirigeant vers les oreilles sur les côtés du visage. Il augmente la surface sur laquelle le son peut être capté et, grâce à des plumes qui peuvent être manipulées pour diriger le mouvement du son, il améliore la sensibilité sonore du hibou d’environ 20 décibels. (Fait amusant n° 2 : vous faites la même chose, en quelque sorte, lorsque vous placez vos mains derrière vos oreilles.)

Pour maximiser l’efficacité de leur disque facial, les hiboux ont une autre adaptation super cool : leur bec pointe vers le bas. Pensez-y; d’autres oiseaux de proie ont des becs proéminents qui pointent vers l’avant – d’autant mieux pour l’aérodynamisme et pour l’alimentation. Mais le bec d’un hibou est positionné vers le bas, offrant encore plus de surface pour la collecte du son.

Maintenant, il y a un autre domaine où les hiboux ont un avantage auditif, et cela n’a rien à voir avec leurs oreilles : leur corps est comme un silencieux géant. Les plumes douces et les ailes qui traversent l’air sans battements bruyants signifient que ces oiseaux ne produisent presque aucun son lorsqu’ils volent. Cela signifie qu’ils peuvent chasser en vol et écouter en même temps, sans être entendus par la proie en dessous. Plutôt chouette, hein ?

La prochaine fois que vous écouterez des hiboux, assurez-vous d’être silencieux et respectueux. Grandes cornes, hurlantes, barrées – longues oreilles, courtes oreilles, aiguisées, granges ou enneigées – vous savez qu’elles sont là, et elles écoutent aussi. Pour qui-qui ? Peut-être pour toi!