Dans un geste qui a conduit même la plupart des membres de son propre parti au comité à éviter l’audience, M. Johnson a appelé des témoins qui ont fait la promotion de l’utilisation de l’hydroxychloroquine et de l’ivermectine. Les directives des National Institutes of Health recommandent de ne pas utiliser l’un ou l’autre des médicaments pour traiter les patients atteints de coronavirus, sauf dans les essais cliniques.

Ainsi, mardi, pour pas la première fois, M. Johnson a prêté la plate-forme de son comité à la promotion de médicaments non prouvés et des allégations douteuses sur la lutte contre la propagation du coronavirus tout en donnant la priorité à un sceptique vaccinal.

Maintenant, M. Johnson, le président du Comité sénatorial de la sécurité intérieure, se concentre davantage sur un autre récit favorable au président Trump sinon à la science établie: que la réaction à la pandémie de coronavirus a été exagérée et que les responsables de la santé publique ont été trop rapides pour tirer des conclusions sur les meilleurs moyens d’y faire face.

L’hydroxychloroquine est un antipaludéen que le président Trump a fortement promu mais qui a montré des résultats décevants dans de nombreux essais cliniques. L’ivermectine est utilisée pour traiter les parasites chez l’homme ainsi que pour prévenir les vers du cœur chez les chiens; les recherches sur son efficacité dans le traitement du coronavirus ont été mitigées.

Malgré les avertissements réglementaires et le manque de preuves scientifiques substantielles de leur efficacité, M. Johnson a affirmé que «décourager et, dans certains cas, interdire la recherche et l’utilisation de médicaments utilisés en toute sécurité pendant des décennies a coûté des dizaines, voire des centaines de milliers. des gens leur vie.

Seuls trois autres sénateurs du comité de 14 membres ont assisté à la session de mardi – «si faible participation», a reconnu M. Johnson à un moment donné. Le sénateur Gary Peters du Michigan, le plus haut démocrate du comité, a critiqué l’audition dans ses remarques liminaires, mais est parti avant de poser des questions. Du côté républicain, seuls les sénateurs Rand Paul du Kentucky et Josh Hawley du Missouri ont fait des apparitions.

Pendant environ deux heures et demie, les participants ont continuellement remis en question le consensus de santé publique, faisant parfois état d’allégations inexactes et précédemment démenties.

Un témoin, le Dr Ramin Oskoui, cardiologue à Washington, a fait valoir que «les masques ne fonctionnent pas» et «la distance sociale ne fonctionne pas» en citant une étude récente publiée dans le New England Journal of Medicine.