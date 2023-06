Une audience de mise en liberté sous caution est prévue pour une femme de l’Utah accusée d’avoir tué son mari puis d’avoir écrit un livre sur le deuil pour les enfants

PARK CITY, Utah (AP) – Une femme de l’Utah qui a écrit un livre pour enfants sur la gestion du chagrin après la mort de son mari, et qui a ensuite été accusée de l’avoir mortellement empoisonné, doit comparaître devant le tribunal lundi pour déterminer si elle doit rester détenue ou avoir possibilité de verser une caution.

Kouri Richins, 33 ans, est accusé de meurtre et de possession de drogue.

Les procureurs disent dans des documents judiciaires qu’elle a glissé cinq fois la dose mortelle de fentanyl dans un cocktail de mules de Moscou qu’elle a préparé pour son mari, Eric Richins, au milieu de conflits conjugaux et de combats pour un manoir de plusieurs millions de dollars qu’elle a finalement acheté comme investissement.

La mère de trois enfants a autoédité un livre illustré sur un père angélique veillant sur ses fils.

L’affaire est devenue une véritable fixation du crime lorsque des accusations ont été déposées le mois dernier, incitant les gens à se pencher sur le livre pour enfants et à examiner les remarques qu’elle a faites tout en le promouvant comme un outil pour aider les enfants à pleurer la perte d’un être cher.

Les procureurs ont dressé le portrait d’une femme complice qui avait tenté de tuer son mari des semaines plus tôt en laçant un sandwich de la Saint-Valentin avec de l’hydrocodone et a nié à plusieurs reprises son implication le jour de sa mort en mars 2022, disant même à la police : « Mon mari est actif. Il ne meurt pas seulement dans son sommeil. C’est insensé. »

Dans une requête demandant sa libération déposée vendredi, les avocats de Kouri Richins ont fait valoir que les preuves contre elle étaient circonstancielles car la police n’a jamais saisi de fentanyl au domicile familial. Ils ont également mis en doute la crédibilité des principaux témoins censés appuyer la demande des procureurs de la maintenir en détention.

Les avocats ont déclaré que les procureurs avaient « simplement accepté » le récit de la famille d’Eric Richins selon lequel sa femme l’avait empoisonné « et avait travaillé en arrière dans un effort pour le soutenir » en passant environ 14 mois à enquêter et en ne trouvant aucune preuve pour étayer leur théorie.

L’affaire a également braqué les projecteurs sur Kamas, dans l’Utah, une ville agricole située à l’arrière des montagnes Wasatch de l’Utah, près de Park City, l’une des principales destinations de l’Ouest américain pour le ski, la randonnée et les loisirs de plein air. Le couple et leurs trois fils vivaient dans un nouveau développement dans la ville de Francis, à environ 80 kilomètres à l’est de Salt Lake City.

Si l’affaire est jugée, cela pourrait dépendre en grande partie d’un informateur non identifié qui, selon les procureurs, a vendu à Richins les médicaments que les médecins légistes ont découverts plus tard dans le système de son mari.

Les documents d’accusation et les mandats détaillent les entretiens dans lesquels l’informatrice a déclaré avoir vendu de l’hydrocodone et du fentanyl de Richins dans les semaines et les mois précédant la mort de son mari. Les procureurs affirment que le calendrier d’achat de drogue correspond à la mort d’Eric Richins et à leur allégation selon laquelle sa femme a lacé le sandwich des semaines auparavant.

Après que son mari ait survécu au premier empoisonnement présumé, Kouri Richins a demandé des médicaments plus puissants, « certains des trucs de Michael Jackson », a déclaré le revendeur aux enquêteurs, selon les procureurs. Lorsque la pop star est décédée d’un arrêt cardiaque en 2009, les médecins légistes ont trouvé des médicaments sur ordonnance et des anesthésiques puissants dans son système, et non du fentanyl.

Les documents d’accusation suggèrent que l’affaire tournera probablement autour de différends financiers et conjugaux comme motifs possibles. Le couple s’était disputé pour savoir s’il fallait acheter un manoir inachevé de 20 000 pieds carrés (1 860 mètres carrés) à proximité et avait discuté du divorce avant sa mort, selon les documents judiciaires.

Les procureurs ont également déclaré que Kouri Richins avait apporté des modifications majeures aux plans successoraux de la famille avant le décès de son mari, en souscrivant des polices d’assurance-vie sur lui avec des avantages totalisant près de 2 millions de dollars.

Ils allèguent également que Richins a souscrit et dépensé une marge de crédit sur valeur domiciliaire de 250 000 $, a retiré 100 000 $ des comptes bancaires de son mari, a dépensé plus de 30 000 $ sur ses cartes de crédit et a volé environ 134 000 $ destinés aux impôts de ses entreprises.

Certaines des allégations correspondent à des dépôts devant les tribunaux civils soumis dans différentes affaires après la mort d’Eric Richins dans lesquelles ses parents de sang et sa femme veuve ont déposé des réclamations concurrentes sur la façon de scinder une entreprise de maçonnerie avec son ancien partenaire et si Kouri Richins peut bénéficier d’un ensemble de fiducie. de côté pour ses proches.

Greg Skordas, avocat et défenseur des victimes travaillant avec les proches d’Eric Richins, a déclaré que les trois enfants de Richins séjournent chez un parent pendant que leur mère attend son procès. Katie Richins-Benson, qui est la sœur d’Eric Richins et la fiduciaire de sa succession, a déposé une demande de tutelle.

Sam Metz, Associated Press