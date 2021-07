Une attraction touristique chinoise vous permet de vivre le rêve « Kung Fu »

La Chine est l’un des meilleurs pays pour les touristes car elle compte plus de 55 attractions remarquables. L’expérience des touristes en Chine ne se limite pas à contempler la beauté de l’endroit ou à savourer les délicieux plats locaux. Il existe plusieurs endroits qui permettent aux gens d’explorer de nouvelles choses, de se lancer dans de nouvelles aventures et d’accomplir leurs tâches de longue haleine. Après avoir fait marcher les gens sur l’eau et survoler la rivière, une autre destination touristique en Chine aide les visiteurs à vivre leurs rêves de Kung Fu.

La zone touristique de Xiatianxia dans la province du Fujian est un endroit populaire parmi les touristes. Les gens sont habillés en tenue traditionnelle et sont transformés en personnage de Kung Fu qu’ils aiment. Après avoir été habillés, les gens reçoivent des accessoires de combat, et ce qui se passe ensuite est une expérience d’une vie. Poste du matin du sud de la Chine a partagé une vidéo de l’emplacement, qui montrait des personnes valsant dans les airs. Des visiteurs ont également été vus en train de tenter des cascades qui sont souvent faites dans les films. Dans la vidéo, il y a des fils attachés à la taille des gens et à travers ceux-ci, ils sont soulevés dans les airs. Selon les informations partagées par le nouveau site Web, le fil est à 20 mètres du sol et à 600 mètres de long.

Dans ce monde de kung-fu, les visiteurs peuvent transformer leurs rêves en réalité en survolant une rivière, vêtus de costumes traditionnels. pic.twitter.com/SdU0Xam0sp– Actualités SCMP (@SCMPNews) 5 juillet 2021

Le clip a jusqu’à présent recueilli plus de 14 000 vues. Cette attraction a été récemment lancée par le parc pour offrir aux gens une expérience directe du cinéma. L’expérience Kung Fu coûte 128 yuans, soit 1 472 Rs qui comprend le costume, le maquillage, la coiffure et les accessoires. Le clip a intrigué l’adrénaline des internautes qui souhaitent visiter l’endroit et essayer l’expérience de vol. Alors que certains ont déjà ajouté la destination à leur liste de seaux, certains pensent que leur rêve de longue date se réalisera.

Au milieu de cela, l’un des utilisateurs s’inquiétait de la sécurité des personnes suspendues aux fils, tandis qu’un autre suggérait de remplacer les fils par des drones.

Ils ont des épées à la main. Et si, par erreur, ils coupaient leurs propres ficelles ? — ABG (@TwAbhitter) 6 juillet 2021

besoin de maîtriser des drones capables de soulever le poids humain, de programmer des drones, de voler la nuit, d’avoir un spectacle de lumière et de cartographier chaque modèle à enregistrer pour plus tard – Charles Jones (@Jonalist) 5 juillet 2021

Plus tôt, un pont flottant en Chine avait attiré une immense attraction de touristes. Construit sur une rivière sinueuse dans la région de Shiziguan de la ville d’Enshi, le pont couvre la longueur du plan d’eau. Des forêts verdoyantes entourent le pont car il offre une expérience merveilleuse et terrifiante.

