Une attente angoissante pour le dernier voyage de retour d’un travailleur migrant

Plus d’une douzaine d’agences d’assurance offrent aux travailleurs migrants des forfaits couvrant le décès et les blessures. En cas de blessure, différents montants sont versés selon que le travailleur perd un orteil, un doigt, une main ou une jambe. En cas de décès, l’assurance couvre les frais de transport jusqu’à 800 $ et la famille reçoit une indemnité d’environ 10 000 $.

Au cours de la dernière décennie seulement, le Népal, un pays de 29 millions d’habitants, a donné des permis à plus de quatre millions de travailleurs pour travailler à l’étranger – et cela n’inclut pas les millions d’autres qui travaillent de l’autre côté de la frontière ouverte avec l’Inde voisine.

Le gouvernement népalais a aidé à ramener environ 3 500 corps au cours des cinq dernières années. Les problèmes cardiaques ont été cités le plus souvent comme cause de décès, suivis des autres maladies, des accidents de la circulation et du travail et du suicide.

Lorsque le corps de M. Yadav est finalement arrivé à Katmandou, la capitale népalaise, le 13 avril – cinq semaines après sa mort – le cercueil a été transporté sur une civière depuis une porte latérale du terminal de l’aéroport, près d’une entrée dédiée aux travailleurs migrants.

Le cercueil a ensuite été soulevé à l’arrière du camion et le chauffeur, Purna Bhadur Lama, l’a attaché au mur gauche du lit du camion avec une corde. Il a entrepris le trajet de huit heures, serpentant et se déroulant à travers des collines luxuriantes, jusqu’au village familial.