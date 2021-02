«Ce que fait Clearview, c’est une surveillance de masse et c’est illégal», a déclaré mercredi Daniel Therrien, le commissaire fédéral, lors d’une conférence de presse. «C’est un affront aux droits à la vie privée des individus et inflige un préjudice généralisé à tous les membres de la société, qui se retrouvent continuellement dans une file de policiers.

Cela comprenait les conclusions d’une enquête menée par le commissaire fédéral à la protection de la vie privée du Canada et ses homologues sur un logiciel de reconnaissance faciale conçu par Clearview AI, qui permet aux utilisateurs de comparer des visages à trois milliards de photos extraites de comptes de médias sociaux et d’autres publications en ligne.

M. Therrien et ses collègues commissaires ont envoyé à Clearview AI une lettre officielle lui demandant de cesser de vendre des services de reconnaissance faciale au Canada, de mettre fin au grattage des visages de Canadiens sur Internet et de supprimer les images déjà présentes dans sa collection.

L’enquête au Canada a été déclenchée par un rapport publié il y a un peu plus d’un an par mon collègue Kashmir Hill, qui a d’abord exposé l’application et son utilisation par les forces de l’ordre.

Son article a brisé le mur du secret entourant la société, qui a été fondée par Hoan Ton-That, un développeur d’iPhone australien et un modèle unique. Ses soutiens incluent Richard Schwartz – un ancien assistant de Rudolph W. Giuliani lorsqu’il était maire de New York – et Peter Thiel, le capital-risqueur derrière Facebook et Palantir.

L’enquête canadienne a révélé que des dizaines d’organismes et d’organismes d’application de la loi canadiens à travers le pays ont utilisé l’application, y compris la Gendarmerie royale du Canada. Le commissaire fédéral mène toujours une enquête distincte sur l’utilisation de la technologie par les gendarmes.