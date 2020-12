Les images de ces caméras, montrant des policiers battant gratuitement M. Zecler, 41 ans, un producteur bien connu dans le monde du rap français, ont plutôt contribué à alimenter une crise politique en France et ont à nouveau braqué les projecteurs sur la question de la brutalité policière, en particulier contre les citoyens minoritaires du pays.

Peut-être quelque chose comme ceci: « Un jeune homme, noir, portant un sweat-shirt et une capuche, un sac à bandoulière, a agressé des policiers, a tenté de saisir leurs armes », a déclaré M. Zecler dans une interview jeudi.

PARIS – Sans le vidéo , Michel Zecler estime que son cas aurait été réduit, tout au plus, à une brève actualité.

«Ce qui me choque le plus, ce n’est pas qu’il y ait des éléments racistes dans la police», a déclaré M. Zecler. «Ce qui m’étonne, c’est qu’ils se sentaient suffisamment en confiance pour aller aussi loin, dans leurs actions, dans leurs paroles.»

M. Zecler s’est entretenu avec le New York Times dans son studio, sa première longue interview depuis qu’il est devenu le centre d’un tollé national qui a forcé le gouvernement du président Emmanuel Macron à abandonner et réécrire une partie d’un projet de loi sur la sécurité qui aurait restreint le tournage de la police. .

Au cours de l’entretien de deux heures, M. Zecler a bercé son bras gauche endommagé et a parfois grimacé de douleur. Il venait de rentrer d’une de ses nombreuses visites à l’hôpital pour les multiples blessures qu’il avait subies, notamment un tendon déchiré au bras, une blessure à la tête et des ecchymoses sur le visage et le corps. Vendredi, il devait subir une opération pour réparer le tendon.

Image Une image fixe d’une caméra de sécurité montrant M. Zecler en train d’être battu par des policiers. La sortie de la vidéo sur les réseaux sociaux a provoqué un tollé en France. Crédit… Michel Zecler / Gs Group, via Agence France-Presse – Getty Images

Les critiques affirment qu’une disposition du projet de loi sur la sécurité visait à étouffer précisément les types de vidéos sur téléphone portable de la police brutalisant les manifestants qui les ont soumis à un nouvel examen minutieux.