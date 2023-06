Une attaque rebelle dans la province de l’Ituri, dans l’est du Congo, fait 18 morts, rapporte un groupe de défense des droits humains

Les rebelles extrémistes de la province de l’Ituri, dans l’est du Congo, ont tué au moins 18 personnes dans plusieurs villages, selon un groupe de défense des droits humains.

Des combattants des Forces démocratiques alliées ont attaqué des personnes dans les villages du territoire d’Irumu des villages de Mutuyeyi, Bekembele et Bulesi le week-end dernier, a rapporté mercredi Christophe Munyanderu, coordinateur de la Convention pour le respect des droits de l’homme.

Des maisons ont également été pillées, a-t-il dit.

La violence couve depuis des décennies dans l’est du Congo, où quelque 120 groupes armés se battent pour la terre, les ressources et le pouvoir, et certains pour défendre leurs communautés.

DES ATTENTATS EXTREMISTES ISLAMIQUES TUENT PLUS DE 30 CIVILS AU CONGO

Les attaques des Forces démocratiques alliées, qui seraient alliées au groupe État islamique, ont récemment augmenté. En avril, plus de 30 personnes ont été tuées en Ituri et au moins 17 personnes ont été tuées dans la province du Nord-Kivu en mai.

Le groupe opérait à l’origine dans la province du Nord-Kivu, mais s’est étendu à l’Ituri voisin, où plus de 144 000 personnes ont été déplacées entre janvier et février, selon les Nations Unies. Les efforts déployés par l’armée congolaise et les forces ougandaises pour repousser les rebelles ont donné peu de résultats.

Les ADF ont commencé à s’étendre en Ituri en 2021 en exploitant les tensions intercommunautaires existantes et en comblant un vide sécuritaire laissé par le gouvernement lorsqu’il a transféré certaines de ses forces pour combattre un autre groupe rebelle, le M23, au Nord-Kivu, selon des analystes.