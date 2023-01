Une attaque rare en Alaska ravive l’intérêt pour les patrouilles d’ours polaires

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Pour les communautés isolées au sommet du monde, garder les plus grands prédateurs terrestres de la planète – les ours polaires – hors de la ville est la clé de la coexistence.

Cela peut signifier patrouiller pour les animaux en motoneige ou en quad, les chasser avec des projecteurs ou un moteur à accélération, ou les embrouiller avec des fusils de chasse. Dans une ville canadienne, les ours polaires qui ne peuvent pas être effrayés sont gardés dans une « prison à ours » climatisée jusqu’à ce qu’ils puissent être transportés par avion sur la banquise. De telles patrouilles d’ours ont longtemps réussi à réduire les conflits.

Mais cette semaine, une attaque d’ours polaire a tué une mère et son fils d’un an au Pays de Galles, un petit village baleinier isolé de l’Alaska dont la patrouille d’ours avait cessé. L’incident – la première attaque mortelle d’ours polaires en Alaska en 30 ans – a souligné les risques de vivre aux côtés des créatures, qui peuvent peser plus de 1 700 livres (771 kg).

Bien qu’il ne soit pas clair pourquoi l’ours a attaqué, et bien qu’aucune patrouille ne puisse empêcher toutes les rencontres gênantes entre les ours et les humains, la mutilation a renouvelé l’intérêt pour de tels programmes.

“Il y a absolument des discussions maintenant au Pays de Galles, disant:” Hé, peut-être que les choses ont changé au point que nous avons besoin de cela, et comment pouvons-nous faire cela? “, A déclaré Susan Nedza, administratrice en chef du district scolaire de Bering Strait.

Les attaques d’ours polaires sont extrêmement rares. Mais comme le changement climatique réduit la quantité de glace arctique, obligeant les ours à passer plus de temps sur terre, le nombre de rencontres entre les humains et les ours est en augmentation, selon les chercheurs. Sensibiliser et améliorer les moyens d’assurer la sécurité des ours et des personnes est devenu impératif.

Dans le nord-est de la Russie, des patrouilleurs ont planté des carcasses de morses loin des villages pour attirer les ours. Les patrouilles ont été augmentées en 2019 lorsqu’une soixantaine d’ours polaires sont descendus sur Ryrkaypiy dans la région reculée de Tchoukotka en Russie, forçant l’annulation de tous les événements publics.

À Arviat, un hameau de la baie d’Hudson dans le nord du Canada, un programme de patrouille d’ours a permis de réduire considérablement le nombre d’ours tués pour défendre la vie ou la propriété, passant d’environ huit par an avant son lancement en 2010 à un par an par la suite.

Une autre ville de la baie d’Hudson, Churchill, dans le nord-est du Manitoba, a mis en place un programme d’alerte aux ours depuis des décennies et a transformé les animaux en attraction touristique. Là, des agents de la faune et des policiers patrouillent en hélicoptère et au sol pour protéger les trompeurs à l’Halloween. Les ours problématiques sont capturés et gardés dans une « prison à ours » climatisée jusqu’à ce que la glace gèle et qu’ils puissent être transportés là où ils peuvent trouver des proies naturelles telles que des phoques.

Un autre modèle réussi se trouve parmi les communautés côtières du versant nord, où l’Alaska rencontre l’océan Arctique; là-bas, les tribus ont traditionnellement chassé les ours, ainsi que les baleines et les phoques. Il n’est pas rare de voir des dizaines d’ours aux abords de certains de ces villages, selon la période de l’année et l’état des glaces.

Au début des années 1990, des dizaines d’ours polaires se sont massés sur la rive d’Utqiagvik, anciennement connue sous le nom de Barrow, la communauté la plus septentrionale des États-Unis. Les anciens du village se sont réunis : l’année scolaire approchait et il fallait faire quelque chose.

Sur leur conseil, la ville a mis en place des patrouilles pour tenter d’éloigner les ours polaires.

“Nous avons fait des quarts de travail, nous avons utilisé tout ce que nous pouvions utiliser, une motoneige ou un camion”, se souvient Billy Adams, un employé du North Slope Borough Department of Wildlife Management qui patrouille encore parfois à la recherche d’ours. “Il s’agit de garder les gens et les ours en sécurité.”

L’objectif est de garder un œil sur les ours, de répondre aux observations signalées et de les chasser aussi doucement que possible. Parfois, cela signifie simplement faire tourner le moteur d’une motoneige, d’un camion ou d’un véhicule à quatre roues, ou braquer les projecteurs sur eux; d’autres fois, cela peut dégénérer en l’utilisation de sacs de fèves ou de “coquilles de craquelins”, comme des pétards tirés d’un fusil de chasse, pour harceler les ours, a déclaré Taqulik Hepa, directeur du North Slope Borough Department of Wildlife Management en Alaska.

Le versant nord a des patrouilles en attente au cas où les ours s’approcheraient; trois villages ont maintenant des patrouilles actives, a déclaré Hepa.

À Kaktovik en 2014, un patrouilleur a chassé un ours polaire qui s’était introduit dans l’entrée de la maison d’une femme de 81 ans, où il se nourrissait d’un baril d’huile de phoque. La femme s’était cachée à l’intérieur et était indemne.

Le North Slope Borough ne maintient pas de budget pour le programme, mais le soutient en fournissant du carburant ou de l’équipement. Lorsqu’elles sont disponibles, les subventions du US Fish and Wildlife Service aident à compenser les coûts, qui peuvent inclure le paiement des patrouilleurs.

Les ours polaires apparaissent moins fréquemment au Pays de Galles, une communauté qui est le point le plus à l’ouest du continent nord-américain – à seulement 80 kilomètres de la Russie à travers le détroit de Béring. Le Pays de Galles compte environ 150 habitants, presque tous des Inupiat. Il est accessible par avion et par bateau, y compris les péniches qui livrent des biens ménagers. Les sentiers d’hiver offrent un accès en motoneige à d’autres collectivités et à des terrains de chasse de subsistance.

Le Pays de Galles a lancé une patrouille d’ours polaires en 2014 avec l’aide du Fonds mondial pour la nature, qui a soutenu la création de plusieurs programmes de ce type dans les communautés de l’extrême nord du monde. Mais le programme local est devenu inactif en raison d’une confluence de facteurs, notamment la pandémie de COVID-19, le manque relatif d’ours et la mort récente de son chef, Clyde Oxereok.

La communauté a également moins de ressources financières que certains de ses homologues du versant nord, où l’industrie pétrolière a stimulé l’économie.

Même si une patrouille avait été active, il n’est pas clair qu’elle aurait pu empêcher l’attaque de mardi. Cela s’est produit au début de l’après-midi – une période généralement peu risquée pour les rencontres avec des ours – et s’est produite au milieu d’un quasi voile blanc, avec une visibilité extrêmement médiocre.

Les autorités enquêtant sur la mutilation ont déclaré qu’elles avaient l’intention “de tirer des leçons de cette tragédie et de déterminer quelles mesures futures nous et nos communautés pouvons prendre pour prévenir de futures rencontres mortelles entre l’homme et l’ours”, selon un communiqué conjoint publié jeudi par le US Fish and Wildlife Service, le Alaska Department of Fish and Game et l’Alaska Nannut Co-management Council, qui représente 15 tribus autochtones de l’Alaska qui chassaient traditionnellement les ours polaires.

Chrissy Friberg, une opticienne itinérante de l’État de Washington, a passé quelques jours au Pays de Galles juste avant l’attaque, tenant une clinique pour les villageois. Elle a dit que les gens ne semblaient pas trop préoccupés par le risque d’ours.

“Nous étions dehors, en train de nous promener”, a-t-elle déclaré. “Il n’y a eu ni menaces ni avertissements.”

___

Johnson a rapporté de Seattle.

Gene Johnson et Mark Thiessen, Associated Press