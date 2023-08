Une attaque présumée d’Al-Qaida tue un commandant militaire yéménite et 3 autres personnes

Une attaque présumée d’Al-Qaïda dans le sud du Yémen a tué jeudi un commandant militaire et trois soldats d’un groupe sécessionniste, ont indiqué des responsables de la sécurité et un témoin oculaire.

Le commandant Abd al-Latif al-Sayyid et les trois soldats des Forces de la ceinture de sécurité, un groupe de combattants fidèles au Conseil de transition sud sécessionniste du Yémen, ont été tués dans une explosion alors qu’ils voyageaient en convoi dans la province méridionale d’Abyan, ont déclaré les trois responsables et un témoin. .

Les quatre ont déclaré qu’ils pensaient que le groupe Al-Qaida dans la péninsule arabique était responsable de l’attaque, mais n’ont fourni aucun autre détail. Tous ont parlé sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles.

Le conseil séparatiste est soutenu par les Émirats arabes unis et contrôle la majeure partie du sud du Yémen. Il est en désaccord avec le gouvernement internationalement reconnu et a demandé à plusieurs reprises que le pays du sud de l’Arabie soit divisé en deux comme il l’était entre 1967 et 1990.

AQAP n’a pas revendiqué l’attaque de jeudi mais est actif dans la province d’Abyan et mène régulièrement des embuscades contre les forces yéménites. AQAP est considéré comme l’une des branches les plus dangereuses du réseau terroriste.

Plus tôt ce mois-ci, des responsables de la sécurité ont déclaré à l’AP que des militants d’AQPA avaient tué cinq soldats des Forces armées du Sud, une importante force loyale au Conseil de transition du Sud.

Le mois dernier, des militants présumés d’AQAP ont affronté les forces du conseil sécessionniste dans la province de Shabwa. Au moins deux soldats et un militant ont été tués.

La guerre civile ruineuse du Yémen a commencé en 2014 lorsque les rebelles houthis soutenus par l’Iran se sont emparés de la capitale de Sanaa et d’une grande partie du nord du Yémen et ont forcé le gouvernement à l’exil. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, comprenant les Émirats arabes unis, est intervenue l’année suivante pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

AQAP a depuis exploité le conflit qui dure depuis des années dans le pays pour cimenter sa présence dans la nation improvisée.