Les diplomates américains qui ont souffert de maladies mystérieuses dans les ambassades américaines à Cuba et en Chine ont peut-être été victimes d’un rayonnement micro-ondes «dirigé» similaire à celui utilisé par l’Union soviétique.

Un nouveau rapport de la National Academy of Sciences, qui a été commandé par le Département d’État américain, est la dernière tentative pour trouver une cause aux symptômes déroutants qui ont commencé à apparaître à la fin de 2016 parmi le personnel américain à La Havane.

Entre fin 2016 et mai 2018, plusieurs diplomates américains et canadiens en poste dans la capitale cubaine se sont plaints de problèmes de santé d’origine inconnue. Selon un décompte du gouvernement américain, le nombre de membres du personnel américain touchés est de 26.

Certains ont rapporté avoir entendu des sons aigus similaires aux grillons à la maison ou dans des hôtels, ce qui a conduit à une théorie précoce d’une attaque sonore. Un enregistrement audio d’un son de drone persistant a été réalisé par le personnel américain à Cuba.

L’étude sur les maladies publiée samedi a révélé que «l’énergie radiofréquence pulsée dirigée semble être l’explication la plus plausible» des symptômes qui comprenaient une pression intense de la tête, des étourdissements et des difficultés cognitives.

Il a trouvé que cette explication était plus probable que d’autres causes précédemment considérées comme les maladies tropicales ou les problèmes psychologiques.

L’étude n’a pas nommé de source d’énergie et n’a pas dit qu’elle provenait d’une attaque, bien qu’elle ait noté que des recherches antérieures sur ce type de blessure avaient été effectuées dans l’ex-Union soviétique. On sait que les Soviétiques ont attaqué l’ambassade des États-Unis à Moscou avec des micro-ondes dans les années 1970 et 1980.

Dans son rapport, le comité de 19 membres a noté qu’il était confronté à des défis importants pour tenter de percer le mystère médical.

Parmi eux, tous les diplomates n’ont pas signalé les mêmes symptômes et la recherche de l’Académie nationale des sciences n’a pas eu accès à toutes les études précédentes sur les maladies, dont certaines sont classées.

« Le comité a trouvé ces cas assez préoccupants, en partie en raison du rôle plausible de l’énergie radiofréquence pulsée dirigée en tant que mécanisme, mais aussi en raison de la souffrance et de la débilité importantes qui se sont produites chez certaines de ces personnes », a déclaré le président du comité, David Relman. , professeur de médecine à l’Université de Stanford.

« En tant que nation, nous devons traiter ces cas spécifiques ainsi que la possibilité de cas futurs avec une approche concertée, coordonnée et globale. »

Les effets sur la santé ont été ressentis par environ deux douzaines d’Américains affiliés à l’ambassade des États-Unis à Cuba, ainsi que par des diplomates canadiens et du personnel du consulat américain à Guanghzhou, en Chine, au début de 2017.

Ces maladies ont poussé les États-Unis à réduire de plus de moitié le nombre de diplomates à La Havane en 2017.