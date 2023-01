Une «attaque non provoquée» présumée au centre-ville de Toronto laisse une femme âgée morte

Une femme âgée est morte et un suspect est en garde à vue après ce que la police décrit comme une «attaque non provoquée» sur un trottoir du centre-ville de Toronto vendredi matin.

La femme, qui aurait entre 70 et 80 ans, marchait le long d’un trottoir à l’angle nord-est des rues Yonge et King à 11 h 40 lorsqu’un suspect l’a poussée au sol et a pris la fuite, selon la police.

La femme a subi des blessures graves au visage et à la tête et a finalement été déclarée morte.

La police a déclaré qu’un suspect, qui aurait dans la trentaine, a été arrêté à proximité de la rue Richmond environ une heure plus tard.

On s’attend à ce qu’il soit accusé de voies de fait graves, bien que les charges puissent être augmentées en attendant la fin d’une autopsie.

À ce stade, les détectives des homicides ont été mis au courant de l’incident mais n’ont pas repris l’enquête, selon la police.

“Les informations dont nous disposons indiquent qu’elle a été poussée au sol et qu’elle a été grièvement blessée au visage et à la tête. Mais nous ne pouvons pas confirmer la cause du décès pour le moment », a déclaré l’insp. Craig Young a déclaré aux journalistes sur les lieux.

« C’est en attendant les résultats de l’autopsie. Il pourrait y avoir d’autres facteurs aggravants survenus au cours de l’interaction qui pourraient avoir contribué à la cause du décès et qui pourraient ne pas être directement attribuables au suspect.

La police enquête sur le décès d’une femme à la suite d’une agression dans les rues Yonge et King au centre-ville de Toronto le vendredi 20 janvier 2023.

Young a déclaré que les informations des témoins ainsi que les séquences vidéo examinées par les enquêteurs suggèrent que la femme “marchait simplement le long du trottoir” lorsqu’elle a été attaquée.

Il a déclaré que les agents avaient effectué une “recherche approfondie et exhaustive” de la zone après l’attaque et avaient finalement réussi à localiser un suspect.

Young a déclaré que les enquêteurs cherchaient toujours à déterminer s’il y avait “une interaction potentielle qui aurait pu se produire” avant l’agression et mèneront une toile pour des séquences vidéo supplémentaires.

Il a dit qu’ils examineront également si le suspect pourrait être la même personne qui était recherchée en relation avec des dommages matériels le long de l’avenue University et de la rue Church plus tôt vendredi.

Le suspect dans ces cas, a-t-il dit, aurait “causé des troubles” et “des dommages mineurs” aux bâtiments de la région.

“La description du suspect est suffisamment proche pour que nous examinions évidemment ces enquêtes et voyons si elles sont liées”, a-t-il déclaré.

La police enquête sur le décès d’une femme à la suite d’une agression dans les rues Yonge et King au centre-ville de Toronto le vendredi 20 janvier 2023.

DERNIER D’UNE SÉRIE D’INCIDENTS VIOLENTS APPARENTEMENT ALÉATOIRES

L’attaque de vendredi matin n’est que le dernier incident violent apparemment aléatoire à avoir lieu à Toronto.

Le mois dernier, un homme a poignardé deux femmes dans une rame de métro à la station High Park, tuant l’une d’entre elles.

À l’époque, la police a déclaré qu’aucune des victimes ne connaissait leur agresseur.

Quelques semaines plus tard, un homme sans logement de 59 ans a été tué dans une prétendue attaque « d’essaimage » près de l’avenue University et de la rue Front.

Huit filles, âgées de 13 à 16 ans, ont chacune été accusées de meurtre au deuxième degré lors de sa mort.

“C’est extraordinairement tragique et ce n’est qu’une autre circonstance tragique dans une série de circonstances tragiques. Cela me fait beaucoup de peine que cela se produise dans notre ville”, a déclaré Young aux journalistes vendredi.

“Tout ce que je dirais au public, malheureusement, c’est de faire attention à votre environnement et de comprendre que ces attaques se produisent et d’être très, très prudent.”

Le maire John Tory a publié une déclaration sur l’incident, qui, selon lui, “est devenu beaucoup trop courant”.

“C’est une tragédie et mes condoléances vont à la famille et aux proches de la femme”, a déclaré Tory.

“Bien que les faits de ce cas spécifique n’aient pas été déterminés et rendus publics, nous savons tous que nous devons faire tout notre possible pour déterminer les causes profondes de tels actes.”