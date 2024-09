Une attaque non provoquée contre un homme endormi et sans abri de Fresno filmée dans le quartier de Tower District

Une attaque apparemment non provoquée contre un sans-abri dormant sur un trottoir du Tower District a choqué les résidents pendant le week-end et a rappelé la vulnérabilité des personnes sans abri à Fresno.

Un homme de 47 ans qui défendait Freddy ne le connaissait que lorsqu’il dormait vers 2 heures du matin le 26 août sur un trottoir le long de l’avenue Olive, à l’ouest de l’avenue Van Ness, lorsqu’une caméra de surveillance a filmé un deuxième homme attaquant Freddy sans avertissement.

La police a déclaré qu’un témoin leur avait dit avoir vu un homme en agresser un autre, et les enquêteurs ont ensuite découvert l’attaque sur une vidéo de surveillance.

Il a été emmené au centre médical régional communautaire mais n’a pas pu fournir beaucoup de détails car il dormait au moment de l’attaque, a déclaré la police lundi.

Un homme aux cheveux noirs, portant un survêtement rouge et transportant ce qui semblait être de la nourriture à emporter, a donné plusieurs coups de pied à la tête de Freddy, puis a piétiné Freddy près du restaurant Cuca, montre la vidéo.

Un employé de Cuca’s qui n’a pas donné son nom lundi a déclaré avoir vu Freddy dans le coin depuis au moins un an. Freddy venait de temps en temps chercher de l’eau ou recharger son téléphone, et cela n’a jamais posé de problème.

« C’est un type vraiment sympa », a déclaré l’employé au téléphone.

Freddy est un visage que les défenseurs des sans-abri voient depuis un certain temps dans le Tower District, selon Dez Martinez, défenseur des sans-abri et directeur exécutif de We Are NOT Invisible, une organisation locale à but non lucratif qui défend les personnes qui vivent dans la rue.

« Il ne parle à personne. Il reste seul, silencieux », a-t-elle déclaré lundi. « Je ne l’ai jamais vu causer le moindre problème. »

Martinez a déclaré que Freddy acceptait volontiers des services comme de l’eau ou d’autres articles donnés, mais qu’il était généralement timide et restait discret. « Il adorait les beignets », a-t-elle déclaré.

Être seule dans la rue peut faire de vous une cible, a-t-elle déclaré. De nombreuses personnes sans abri trouvent refuge dans le nombre.

« C’est pour cela que nous avons besoin de grands camps », a-t-elle expliqué. « Les gens voient cela comme du désordre, mais c’est ça, la sécurité. »

Cette attaque survient alors que les personnes qui vivent dans la rue voient de plus en plus d’ordonnances restreindre les endroits où elles peuvent se reposer, camper ou traîner.

Suite à la nouvelle autorité acquise après l’approbation de la Cour suprême des États-Unis en juin, le conseil municipal de Fresno et le comté de Fresno Le conseil de surveillance a été adopté en août, de nouvelles ordonnances ont été promulguées interdisant le camping ou le flânerie dans les espaces publics.

Le Conseil Municipal doublé avec une autre ordonnance concernant les personnes sans abri sur des propriétés privées. Cette ordonnance a comblé une lacune dans les lois municipales existantes, ont déclaré ses partisans.

La vidéo troublante a également été partagée vendredi sur le Aidez-nous à mettre fin à la criminalité dans le quartier de Tower page sur Facebook.

« S’il vous plaît, dites-moi simplement qu’ils ont réussi à attraper ce monstre qui l’a attaqué », disait un commentaire.

« Oh mon Dieu, pourquoi n’avons-nous pas entendu parler de ça plus tôt ? C’est vraiment horrible », a déclaré un autre.

La police de Fresno a déclaré lundi qu’elle n’avait procédé à aucune arrestation ni identifié l’agresseur. La police demande à toute personne disposant d’informations de contacter le détective Guadalupe Olague au 559-287-3921.

Toute personne appelant pour fournir des informations peut rester anonyme en contactant Crime Stoppers au 559-498-7867.