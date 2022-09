Une attaque mortelle de requin tue une femme de 39 ans alors que les sauveteurs se précipitent pour fermer les plages après la deuxième rencontre mortelle depuis des mois

Une attaque mortelle de requin a causé la mort d’une femme de 39 ans en Afrique du Sud.

Les plages ont été fermées autour de Plettenberg Bay sur la côte sud du Cap en Afrique du Sud après le meurtre choquant de dimanche matin.

Il s’agit de la deuxième attaque mortelle de requins dans la petite ville depuis fin juin.

Un porte-parole de l’Institut national de sauvetage en mer (NSRI) d’Afrique du Sud, Craig Lambinon, a déclaré que les unités locales du NSRI et du Service de police sud-africain (SAPS) avaient été dépêchées vers 7 h 53 heure locale (6 h 53 BST).

“L’embarcation de sauvetage en mer Eric Stratford a été lancée”, a déclaré Craig. “A son arrivée sur les lieux, le corps d’une femme de 39 ans originaire du Cap a été récupéré de l’eau et ramené à la plage.”

Une enquête a été ouverte par la police et le corps de la femme anonyme est sous la garde des services de santé et de médecine légale du gouvernement du Cap occidental.

Le public a été invité à faire attention le long de la côte de Plettenberg Bay et du Cap Sud.

Cela survient quelques jours seulement après que le CNRI et la municipalité de Bitou ont tous deux émis un avertissement en raison de l’augmentation de l’activité des requins provenant des animaux se nourrissant de carcasses de baleines à bosse échouées sur le rivage.

Le 28 juin de cette année, le nageur Bruce Wolov a été tué par un requin sur la plage Sanctuary de Plettenberg Bay.

À l’époque, le maire de la ville, Dave Swart, a déclaré que la communauté avait fait “tout son possible pour assurer la sécurité de ses résidents et visiteurs et qu’elle était extrêmement attristée lorsque des événements tragiques indépendants de sa volonté se produisaient”.

Il a ajouté: “Bien que Plettenberg Bay soit réputée pour sa beauté naturelle, à la fois sur terre et dans la mer, nous devons constamment nous rappeler que nous sommes des visiteurs dans la nature et que nous devons faire preuve de prudence lorsque nous nous trouvons dans l’environnement naturel.

“Nous exhortons tous les participants aux activités nautiques en mer à faire preuve de prudence, à être conscients de leur environnement et à tenir compte des avertissements de toute personne en position d’autorité.”