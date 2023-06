Une attaque militante contre un poste de sécurité pakistanais près de la frontière iranienne fait 2 morts parmi les soldats

Des militants ont attaqué jeudi un poste de sécurité pakistanais près de la frontière du pays avec l’Iran, déclenchant une fusillade qui a tué deux soldats, a indiqué l’armée.

Il n’y a pas eu de revendication immédiate de responsabilité pour l’attaque dans la région de Singwan, dans la province agitée du sud-ouest du Balouchistan. L’armée a déclaré que les deux soldats tués « ont embrassé le martyre tout en combattant courageusement contre les terroristes ».

L’armée a lancé une recherche et les autorités iraniennes ont été alertées pour surveiller les assaillants tentant de s’échapper, selon le communiqué.

L’ambassade d’Iran dans la capitale pakistanaise a condamné l’attaque et a exprimé ses condoléances aux familles des deux soldats. Dans un message sur Twitter, il a appelé à une coopération entre les deux pays voisins « pour lutter contre le terrorisme ».

Le mois dernier, cinq gardes-frontières iraniens ont été tués lors d’un affrontement avec un groupe armé inconnu près de la frontière pakistanaise. Les militants ciblent souvent les gardes-frontières pakistanais et iraniens dans la région.

De petits groupes séparatistes du Balouchistan riche en pétrole mènent une insurrection de bas niveau depuis plus de deux décennies. Les nationalistes baloutches voulaient initialement une plus grande part des ressources provinciales, mais plus tard, leur insurrection s’est transformée en une lutte pour l’indépendance du gouvernement d’Islamabad.