Une attaque militaire ukrainienne fait 54 morts parmi les soldats russes et 3 chars détruits, selon le gouvernement

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’armée ukrainienne a lancé samedi soir une attaque réussie contre un dépôt de munitions russe dans le sud de l’Ukraine, tuant 54 soldats russes et détruisant au moins trois chars.

Le commandement opérationnel “Sud” a annoncé l’assaut contre trois chars russes T-62, trois MRLS “Grad”, un obusier Msta-B et d’autres véhicules blindés et militaires, a rapporté le Kyiv Independent.

L’attaque s’est produite le 150e jour de la guerre russo-ukrainienne – qui, selon de nombreux experts, ne durerait que 48 heures ou deux semaines au maximum – alors que l’Ukraine progresse dans la région de Kherson pour reprendre son territoire.

GUERRE RUSSIE-UKRAINE : LA MAISON BLANCHE AIDE TOUJOURS À « FACILITER » LA PROTECTION DE ZELENSKYY

“Les occupants ont tenté de s’y implanter [in Kherson], leurs collaborateurs ont fait diverses déclarations effrontées, appelées en russe le mot très juste « shapkozakidatelstvo » (fausses prévisions)… Mais en quoi cela les a-t-il aidés ? Les forces armées ukrainiennes progressent pas à pas dans la région”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une allocution nocturne.

L’attaque intervient alors que la Russie a lancé une attaque au missile sur Odessa, également dans le sud de l’Ukraine, ce qui pourrait encore dévaster les négociations, a déclaré Zelenskyy.

“L’attaque au missile russe d’aujourd’hui sur Odessa, sur notre port, est cynique, et c’est aussi un coup porté aux positions politiques de la Russie elle-même”, a déclaré Zelenskyy. “Si quelqu’un dans le monde pouvait encore dire qu’une sorte de dialogue avec elle, avec la Russie, une sorte d’accord est nécessaire, voyez ce qui se passe. Les missiles russes Kalibr d’aujourd’hui ont détruit la possibilité même de telles déclarations.”

“Et nous voyons l’unanimité absolue de la réaction du monde à cette frappe. Les occupants ne peuvent plus tromper personne. Entre autres, à la suite de cette frappe, le bâtiment du musée d’art d’Odessa a également été endommagé. Les missiles ont touché de très près aux objets historiques d’Odessa – quelque chose qui est un atout non seulement pour la culture ukrainienne, mais aussi pour la culture de l’Europe », a-t-il ajouté.

“Cette apparente barbarie russe nous rapproche encore plus de l’obtention des armes dont nous avons besoin pour notre victoire”, a-t-il déclaré.

LES LÉGISLATIFS VEULENT QUE DES CONSEILLERS MILITAIRES AMÉRICAINS SONT ENVOYÉS EN UKRAINE

L’attaque survient également alors que la communauté internationale a fait plusieurs gestes pour aider l’Ukraine ce week-end : le président Joe Biden et le Congrès des États-Unis ont annoncé 270 millions de dollars d’aide supplémentaire à la sécurité de l’Ukraine, dont quatre systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS), 36 000 cartouches de 105 mm munitions, 580 drones Phoenix Ghost et des armes antiblindés supplémentaires, ainsi que d’autres équipements et véhicules.

Le président du House Armed Services Committee, Adam Smith, s’est également rendu à Kyiv, la capitale de l’Ukraine, et a rencontré Zelesnkyy ; tandis que le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, s’est également entretenu par téléphone avec le dirigeant ukrainien.

Le britannique Boris Johnson a visité un site d’entraînement où des soldats ukrainiens sont entraînés par les forces armées britanniques et l’OTAN a annoncé des renforts supplémentaires à sa propre frontière orientale.

“En général, au cours de ces presque cinq mois, nous avons obtenu un soutien diplomatique et à une telle échelle pour l’Ukraine que la Russie ne pourra pas s’y opposer”, a déclaré Zelenskyy.

Il a conclu : « Le jour viendra où les missiles perdront leur sens pour les occupants. Désormais, il est possible d’abattre certains missiles. Le but est d’abattre chacun d’eux. et des systèmes de défense aérienne efficaces. C’est notre objectif.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Russie a envahi l’Ukraine pour la première fois le 24 février. Les négociations pour mettre fin à la guerre sont pour la plupart au point mort, malgré la pression internationale continue et les sanctions contre la Russie.