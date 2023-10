Une attaque meurtrière en Belgique déclenche un débat féroce sur les échecs de la politique d’expulsion

BRUXELLES (AP) — L’agresseur présumé qui a tué deux supporters de football suédois à Bruxelles cette semaine avant d’être abattu par la police résidait illégalement en Belgique et avait reçu l’ordre de quitter la Belgique il y a trois ans.

Il n’est jamais parti.

Dans un pays secoué à plusieurs reprises par des attentats extrémistes, l’incapacité du gouvernement à expulser le ressortissant tunisien de 45 ans et à l’empêcher de commettre l’attentat suscite un vif débat politique.

De nombreuses questions restent sans réponse alors que le Premier ministre suédois Ulf Kristersson s’est rendu mercredi à Bruxelles pour assister à une cérémonie rendant hommage aux victimes et rencontrer son homologue belge Alexander De Croo.

Comment un homme fiché par la police, soupçonné d’être radicalisé et recherché en vue d’être expulsé, a-t-il pu rester sur le sol belge ? Comment a-t-il obtenu un fusil semi-automatique et lancé une telle attaque ?

Mis en retrait par des rivaux politiques prompts à condamner les insuffisances de la politique d’expulsion de la Belgique, De Croo a souligné que les ordres de quitter le territoire belge devaient être mieux appliqués.

« Un ordre de quitter le territoire doit devenir plus contraignant qu’il ne l’est actuellement », a-t-il déclaré. « Les personnes qui n’ont pas droit à une protection doivent quitter le territoire. Quand nous vous disons de partir, vous devez partir.

« Quand deux personnes meurent, la seule chose qu’on peut dire, c’est que les choses ont mal tourné », a ajouté De Croo.

Il a également appelé à une meilleure protection des frontières extérieures de l’Union européenne et à des politiques de retour coordonnées à travers le bloc des 27 pays.

Kristersson a déclaré qu’il ne reprochait pas aux autorités belges de ne pas avoir renvoyé le suspect dans son pays d’origine car « nous avons exactement le même problème en Suède, avec de très nombreuses personnes qui se voient refuser l’asile mais refusent de partir ».

Les enquêteurs tentent toujours de déterminer le mobile de l’attaque de lundi soir, qui s’est produite non loin de l’endroit où l’équipe masculine de football de Belgique recevait la Suède lors d’un match de qualification pour les Championnats d’Europe. Il s’agit de la dernière d’une longue liste d’attentats extrémistes ayant frappé la Belgique, notamment des attentats suicides en 2016 qui ont tué 32 personnes et en ont blessé des centaines d’autres dans le métro et l’aéroport de Bruxelles.

Depuis, il est apparu que l’agresseur avait reçu l’ordre de quitter la Belgique en 2021. Les autorités estiment qu’il a agi seul.

Selon le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le suspect s’est vu refuser l’asile en 2020. Il était connu de la police et soupçonné d’être impliqué dans la traite des êtres humains, de vivre illégalement en Belgique et de constituer un risque pour la sécurité de l’État.

Nicole de Moor, secrétaire d’État à l’asile et à la migration, a déclaré que les autorités belges avaient perdu la trace du suspect après que sa demande d’asile ait été refusée parce qu’il ne souhaitait pas être hébergé dans un centre d’accueil. Les autorités n’ont pas réussi à le localiser pour organiser son expulsion et il a été radié du registre national au bout de six mois.

Les critiques du gouvernement ont toutefois souligné que la police avait pu rapidement trouver son adresse et mener des perquisitions dans son appartement bruxellois après l’attaque. Le procureur fédéral belge Frédéric Van Leeuw a déclaré que le tireur avait été reconnu par la vidéo et que des personnes avaient aidé à identifier le suspect et à le retrouver.

Bernard Clerfayt, ministre bruxellois et bourgmestre de l’arrondissement bruxellois où les meurtres ont eu lieu, a appelé à la démission de de Moor.

« Parce qu’une fois de plus, elle prouve son incompétence et n’a pas réussi à mettre en place des procédures pour résoudre les problèmes », a-t-il déclaré mercredi à la radio La Première. « Il y a des milliers et des milliers d’ordres de quitter le pays qui n’ont pas été exécutés, et qui plus est, la procédure ne permet pas de retrouver l’adresse de toutes ces personnes. »

Van Leeuw, le procureur, a déclaré que les autorités belges n’avaient pas beaucoup d’indications sur la radicalisation du suspect. Ils ont reçu des renseignements d’un gouvernement étranger non identifié en 2016 selon lesquels l’homme avait été radicalisé, mais ils n’ont pas pu agir en conséquence car les autorités belges n’étaient pas en mesure de l’établir, a-t-il déclaré. Depuis, ils n’ont vu aucun signe de radicalisation. « La radicalisation n’est pas non plus un crime », a-t-il déclaré.

Jesper Tengroth, porte-parole de l’Agence suédoise des migrations, a déclaré à la radio publique suédoise que le tireur présumé a vécu en Suède de 2012 à 2014 et a passé une partie de cette période en prison avant d’être envoyé dans un autre pays de l’UE.

Les chiffres officiels montrent que seules 5.497 des 25.292 personnes ayant reçu l’ordre de quitter la Belgique en 2022 l’ont respecté. Selon diverses estimations, quelque 150.000 personnes résident actuellement illégalement en Belgique.

En moyenne, dans l’Union européenne, seulement une personne sur trois dont la demande d’asile a été rejetée part effectivement. Malgré l’attaque, la Belgique est l’un des pays les plus performants en matière d’expulsion.

Les expulsions forcées ont une sombre histoire en Belgique. En 1998, Samira Adamu, une demandeuse d’asile nigériane dont la demande avait été rejetée, a été étouffée par des agents de sécurité dans son avion de retour en Afrique après avoir tenté de résister à son expulsion. Le ministre de l’Intérieur de l’époque a démissionné à cause du scandale.

Theo Francken, député du parti nationaliste flamand de droite N-VA, a déclaré que les autorités belges devraient être plus strictes envers les criminels et les individus radicalisés.

« Cela doit vraiment être la priorité du gouvernement. C’est une grave erreur de ne pas l’avoir fait», a-t-il déclaré.

Le fait que le tireur ait utilisé un fusil semi-automatique a mis en lumière un autre problème grave pour la Belgique : la circulation généralisée des armes dans un pays qui lutte contre un féroce trafic de drogue.

« En raison de la criminalité liée à la drogue, il existe une forte demande pour ce type d’armes », a déclaré à VRT News Nils Duquet, directeur de l’Institut flamand pour la paix et expert en armes. «Aujourd’hui, ce ne sont plus seulement les grands criminels qui s’emparent de ce type d’armes, mais aussi des criminels plus mineurs.»

Raf Casert à Bruxelles a contribué.

Samuel Petrequin, Lorne Cook, Associated Press