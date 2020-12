Cindy L. Otis

Sous le président Vladimir Poutine, la Russie a été une menace sur la scène mondiale. Et notre pays reste une des principales cibles du Kremlin.

Cela fait environ une semaine que nous avons appris pour la première fois la cyber-violation sans précédent contre le gouvernement américain en attaquant un logiciel appelé SolarWinds. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur l’attaque qui, selon la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, est en cours depuis mars, mais tous les signes indiquent que la Russie est le coupable.

Sans avoir tous les détails, nous pouvons facilement imaginer quelles informations et données sensibles le Kremlin a pu obtenir grâce à ses au moins neuf mois d’accès sans entrave basé sur la liste toujours plus longue de victimes. Vendredi, cette liste comprenait les départements de l’Énergie, du Trésor, de la Sécurité intérieure, de l’État, du Commerce et de l’Agriculture et les National Institutes of Health.

Stratégie malveillante pour saper les États-Unis

Dans une alerte critique publiée jeudi, CISA a brossé un tableau tout aussi sombre des implications pour la sécurité nationale de la brèche commise par un acteur qu’il a qualifié de «patient, doté de ressources suffisantes et concentré». L’agence a déclaré que l’attaque était sophistiquée, difficile à détecter et qu’elle serait «très complexe et difficile» à annuler, suggérant que nous ressentirons les effets de cette opération pour les années à venir.

Les gouvernements occidentaux se sont relayés toutes les quelques années pour réclamer une nouvelle «réinitialisation russe» très unilatérale. L’objectif a été d’encourager un meilleur comportement du Kremlin, mais ces « réinitialisations » n’ont servi que de branches d’olivier diplomatiques et finalement naïves que les gouvernements ont finalement abandonnées.

Par conséquent, la Russie continue de repousser les limites et le fera jusqu’à ce que nous prenions des mesures décisives. Une simple claque sur le poignet ne le coupera plus. Le président élu Joe Biden a publié une déclaration le disant, sans mentionner la Russie. Il a promis que son administration aurait une réponse ferme à ces attaques malveillantes contre notre pays.

Nous pouvons nous attendre à ce que le Kremlin utilise ses conclusions sur la brèche et l’accès pour mieux se positionner au niveau mondial et menacer notre sécurité nationale. Nous savons également que les services de renseignement russes sont aptes à déployer des opérations de piratage et de fuite. Cela n’a jamais été aussi clair que lorsque la Russie a piraté les serveurs du Comité national démocrate et a divulgué des courriels avant les élections de 2016 dans le cadre d’une opération visant à cibler les électeurs et à saper la confiance dans les élections.

Défi démocratique Biden:Fixer le vote et le collège électoral pour éviter la crise de 2024

Une stratégie similaire se jouera probablement dans les années à venir, le Kremlin déployant sélectivement des informations pour poursuivre sa stratégie de sape de notre démocratie. Après tout, la brèche actuelle fait suite à une élection présidentielle qui a semé la discorde au cours de laquelle environ la moitié de la population américaine est convaincue qu’il y avait une fraude électorale généralisée, malgré un manque total de preuves. La désinformation et la désinformation autour de l’élection et de ses résultats se sont répandues en ligne, bien que largement générées au niveau national, ébranlant la confiance collective de notre pays dans nos systèmes de vote.

Déjà, nous vivons dans une poudrière de fausses informations qui n’ont plus besoin de carburant. C’est précisément ce qu’est cette brèche.

Terrain fertile de la désinformation

C’est un terreau fertile pour le monde en évolution rapide de la guerre de l’information. Les Américains ont été nourris avec un régime régulier de fausses informations pendant si longtemps qu’ils sont devenus les principaux diffuseurs de ces informations, cherchant simplement la théorie du complot salace ou l’affirmation qui correspond à leur parti pris.

Nous sommes également susceptibles de voir d’autres acteurs en ligne néfastes tenter de capitaliser sur ce moment pour colporter des informations non vérifiées autour de la brèche et déployer de nouvelles théories du complot qui exploitent les préoccupations de sécurité très réelles ressenties par le peuple américain. Et le plus triste, c’est que nos adversaires n’ont même pas à faire le gros du travail. Nous avons déjà montré que nous allons répandre la désinformation et la désinformation pour eux.

Il pourrait être le pire:Comment les trahisons extraordinaires de Trump résistent-elles à l’histoire?

Plus que cela, nous continuons à créer de nouvelles voies pour des campagnes de désinformation destructrices qui ne parviennent pas à résoudre les nombreux problèmes sociétaux et techniques créés par la première génération de réseaux sociaux. Dans le mouvement vers l’innovation, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ces problèmes, car ce sont eux qui permettent à de fausses informations dangereuses de prendre racine et de se répandre rapidement. Nous devons moins nous concentrer sur le gain de clics pour les gros titres trompeurs et plus sur la protection de la place publique.

Nous devons nous préparer à une vague intense de fausses informations qui utiliseront cette brèche pour accroître encore l’ambiguïté de cet incident de cybersécurité. Pendant que nous attendons plus d’informations sur la violation, recherchez des sources fiables pour les mises à jour. Ne diffusez pas d’informations non vérifiées.

La menace posée par la désinformation ne disparaîtra pas d’elle-même. Besoin de preuves? Regardez les mensonges répandus sur la fraude électorale ou le vaccin COVID-19. La guerre a été déclarée sur la vérité. Les entités publiques et privées doivent s’unir pour lutter pour cela.

Cindy L. Otis, experte en désinformation et ancienne analyste de la CIA, est vice-présidente de l’analyse chez Alethea Group, chercheuse senior non-résidente au Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council, membre du Board of Contributors de USA TODAY et auteur de «True or False : Guide de l’analyste de la CIA pour repérer les fausses nouvelles. » Suivez-la sur Twitter: @CindyOtis_