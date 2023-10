Une attaque laide et inefficace arrête l’élan des Falcons avant qu’il ne démarre

ATLANTA — Après un départ de 2-0, les Falcons d’Atlanta ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs, dont une défaite de 24-16 contre les Commanders de Washington dimanche. L’équipe en a perdu quatre de suite et six sur sept au second semestre 2022. À trois reprises en 2021, les Falcons ont perdu trois sur quatre lors de périodes difficiles.

Mais cette année, c’est censé être différent. Les Falcons en sont à « la troisième année d’un plan triennal ». Ce sont les mots de pré-saison de leur propriétaire Arthur Blank, qui est entré dans la salle d’entretien d’après-match du stade Mercedes-Benz dimanche après-midi quelques minutes avant l’entraîneur-chef Arthur Smith.

« Nous devons tous être meilleurs », a déclaré Smith à son arrivée. « Cela va toujours commencer par moi. »

Personne ne discutait. Les Falcons ont dépassé Washington de 402 verges à 193 verges et avaient 11 possessions, mais n’ont réussi que 16 points en raison d’un assortiment d’erreurs qui comprenaient trois interceptions par le quart-arrière Desmond Ridder, une curieuse décision d’entraîneur, des pénalités intempestives et un manque général de cohésion offensive que les Falcons espérais être dépassé à ce stade de la troisième année.

« L’offensive est infiniment compliquée », a déclaré le plaqueur offensif Kaleb McGary. « Il y a tellement de pièces mobiles qui doivent être au bon endroit, au bon moment, juste assez longtemps. La marge d’erreur pour obtenir un bon jeu peut être le fil du rasoir. C’est frustrant parce que vous essayez, essayez et essayez, et pour une raison quelconque, les choses n’arrivent pas.

ALLER PLUS LOIN Points à retenir de la semaine 6 de la NFL : Brock Purdy, 49ers faiblissent ; Tyreek Hill des Dolphins retrace l’histoire

Les Falcons ont réalisé une moyenne de 5,1 verges par jeu et Ridder a disputé son deuxième match consécutif (et deuxième en carrière) de 300 verges, mais Atlanta s’est défait à maintes reprises avant de réussir à marquer des points au tableau.

« Le plus dur, c’est quand on s’inflige des blessures, un penalty ici, un penalty là, un mauvais jeu puis un penalty. C’est juste comme (explétif), et nous commençons simplement à reculer », a déclaré McGary. «C’est exaspérant, mec. Il est difficile de retrouver le rythme lorsque cela commence à se produire.

Les Falcons menaient 7-3 après que l’ailier rapproché Kyle Pitts ait capté son premier touché de la saison sur une passe de 9 verges de Ridder avec 2:46 à jouer au premier quart, mais au moment où ils ont marqué un autre touché, ils essayaient de grimper. sur un trou de 24-10 au quatrième quart.

Le premier INT en carrière de Jamin Davis le remporte pour le @Commandants ‼️ @jamindavis25 | #WASvsATL pic.twitter.com/I7la5EfTkW – NFL (@NFL) 15 octobre 2023

Avec 12:38 à jouer, Ridder a trouvé l’ailier rapproché Jonnu Smith pour une passe marquante de 2 verges pour réduire le déficit à 24-16, et Arthur Smith a choisi d’en prendre deux, une décision qui a en fait échoué deux fois, une fois sur une passe incomplète à Drake London qui a attiré un appel d’interférence de passe, puis sur une course de Tyler Allgeier depuis la ligne d’un mètre qui était bourrée.

« Ce sont les conséquences avec lesquelles vous vivez », a déclaré Smith dans sa seule explication de la décision. « Si vous y parvenez, c’est un match à six points. Nous l’avons déjà fait. Ils nous ont arrêtés.

Pourtant, les Falcons ont eu des occasions presque malgré eux. Après un entraînement de 82 verges et une séquence déroutante qui les a vus être signalés pour retard de match sur la ligne des 2 verges de Washington, puis devoir récupérer le ballon à la hâte lors du jeu suivant pour éviter un autre retard de match, Ridder a lancé une interception à Benjamin. St-Juste dans la zone des buts avec moins de six minutes à jouer.

« Non, ce n’était pas de la panique », a déclaré Smith. « Il se passe tellement de choses là-bas. Une chose que Des ne fera pas, c’est paniquer. Ce n’est pas ce qui est. C’est un problème de communication ; c’est arrivé. »

Londres a terminé avec neuf attrapés pour un sommet en carrière de 125 verges.

« Il y a eu un problème de communication entre moi et Drake », a déclaré Ridder, qui a perdu pour la première fois à domicile en tant que joueur de la NFL ou collégial. «J’allais essayer de lui donner une chance, mais il s’est tourné dans un sens et je l’ai lancé dans un autre. Il y a beaucoup de choses dans ce match que nous avons bien faites dans le passé et que nous avons mal faites aujourd’hui.

ALLER PLUS LOIN Sac postal des Falcons : Où sont les sacs ? La défense est-elle meilleure ? Trop de Bijan Robinson ?

Ridder a lancé le ballon 47 fois, un sommet en carrière, terminant 28 sur 47 pour 307 verges, deux touchés et trois interceptions. Les Falcons ont retourné le ballon huit fois au cours des trois derniers matchs après ne l’avoir retourné que deux fois lors de leurs trois premiers matchs.

Le porteur de ballon recrue Bijan Robinson, qui était limité à 2,8 verges par course, a indiqué que les Falcons se mettaient souvent dans une position difficile dans le chronomètre de jeu parce qu’ils essayaient de prendre leur temps pour déterminer les intentions de la défense.

« Nous essayions de voir quel était le look, ce qu’ils essayaient de faire », a déclaré Robinson. « Nous comprenons que nous ne pouvons pas nous mettre dans cette situation. Oui, nous devons prendre la bonne décision, mais nous devons encore claquer le ballon. Cela commence avec nous tous. Nous y travaillons chaque jour. Je pense que tout ira bien, tout ira bien, mais nous devons y travailler tous les jours. Nous devons marquer. Nous ne pouvons pas mettre notre défense dans la situation de les arrêter tout le temps et ensuite de faire un triple ou de faire un mauvais drive.

Un résultat des difficultés offensives et des équipes spéciales d’Atlanta a été que les trois touchés des commandants n’ont totalisé que 90 verges.

« Lorsque la défense les arrête autant de fois et nous donne toutes ces occasions, nous voulons en profiter et entrer dans la zone des buts autant que possible », a déclaré Robinson. « Ça fait mal. C’est nul. Vous ne voulez jamais perdre de cette façon. Vous ne voulez jamais perdre du tout, mais je pense que lorsque nous comprenons ce que nous devons faire pour réussir et être la meilleure attaque, nous pouvons l’être.

La défense des Falcons a limité Washington à 3,9 verges par jeu et a limogé le quart-arrière des Commanders Sam Howell cinq fois après être entré dans le match avec cinq sacs combinés lors de ses cinq premiers matchs. Le joueur de ligne défensive Calais Campbell a enregistré le 100e sac de sa carrière au deuxième quart et a célébré avec la danse « Dirty Bird ».

« C’est doux-amer, mais c’est quand même assez sucré », a déclaré Campbell. « Je pense que la meilleure partie de tout cela était le véritable bonheur que tous mes coéquipiers avaient pour moi. J’avais l’impression que tout le monde venait me laver et me donner un peu d’amour, et c’était une bonne sensation. Nous aurions adoré gagner le match et avoir quelque chose de mieux à célébrer. Je déteste perdre, mais ça fait du bien d’atteindre une étape dont je rêve depuis que je suis enfant.

ALLER PLUS LOIN Calais Campbell est sur le point de franchir une étape importante et prévoit une célébration appropriée des Falcons

Le match ne semble pas être un revers dans les efforts de reconstruction des Falcons, a déclaré la sécurité Jessie Bates.

« Nous sommes à 3-3. Ce n’était pas vraiment un jeu à gagner. Nous n’en sommes qu’à la semaine 6 », a-t-il déclaré. « Nous avons un match de division la semaine prochaine (contre Tampa Bay) et nous avons tout ce que nous voulons devant nous. »

Si les Falcons veulent atteindre ces objectifs, ils devront jouer bien mieux offensivement qu’ils ne l’ont fait dimanche.

« C’est sur tout le monde », a déclaré Ridder. « Qu’il s’agisse de sortir du groupe ou de s’aligner, c’est l’affaire de tout le monde. Ce n’est pas l’affaire d’un seul homme ou d’un seul entraîneur. Il faut les 11 et vraiment les 53 et plus. Nous devons tous être sur notre A-game et y aller et exécuter sous n’importe quelle sorte de pression, et c’est quelque chose dans lequel nous avons échoué aujourd’hui.

(Photo : Kevin C. Cox / Getty Images)

