Une attaque iranienne contre Israël est « imminente » – médias — RT World News

Une autre frappe de drones et de missiles pourrait avoir lieu à tout moment, selon Washington

L’Iran préparerait une frappe de missile balistique sur Israël, ont déclaré plusieurs médias citant des responsables américains anonymes après l’entrée des forces terrestres israéliennes au Liban.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont annoncé « des raids terrestres limités, localisés et ciblés » contre le Hezbollah dans le sud du Liban aux premières heures de mardi, après plus d’une semaine de frappes aériennes intensives.

« Les États-Unis ont des indications selon lesquelles l’Iran se prépare à lancer de manière imminente une attaque de missiles balistiques contre Israël », a rapporté mardi Axios, citant un haut responsable américain qui a souhaité rester anonyme.

Un haut responsable israélien a déclaré au média que l’avertissement américain était arrivé vers midi, heure locale, et qu’une frappe était attendue. « dans les prochaines heures. »

L’ambassade américaine à Jérusalem-Ouest a demandé à tout son personnel et à leurs familles de « abri en place » en raison d’éventuelles frappes de roquettes et de drones, mais ne mentionne pas spécifiquement l’Iran.

« Nous soutenons activement les préparatifs défensifs pour défendre Israël contre cette attaque », a déclaré le responsable anonyme de la Maison Blanche à Axios, ainsi qu’à CBS et CNN. « Une attaque militaire directe de l’Iran contre Israël entraînerait de graves conséquences pour l’Iran. »















Le porte-parole de Tsahal, l’amiral Daniel Hagari, a déclaré que les États-Unis avaient informé Israël de « L’Iran se prépare à tirer des missiles sur Israël de manière imminente » mais ça non « Menace aérienne de l’Iran » n’a pas encore été détecté.

« Nous sommes au maximum de notre préparation offensive et défensive avec nos partenaires américains et suivons ensemble les développements en Iran », a déclaré Hagari aux journalistes. « Une attaque iranienne contre Israël aura des conséquences. »

Le responsable américain cité par CNN a déclaré que Washington s’attendait à ce que l’attaque soit « similaire » à celui mené par l’Iran en avril. Le barrage de drones et de missiles était la toute première frappe iranienne sur le sol israélien. Téhéran l’avait annoncé via l’ONU et avait affirmé qu’il s’agissait de représailles à la frappe aérienne israélienne contre le consulat iranien à Damas, qui violait les conventions diplomatiques. La frappe a également tué le général iranien Mohammad Reza Zahedi.

Lors de l’attaque d’avril, les États-Unis et Israël ont affirmé avoir abattu la plupart des armes qui étaient arrivées, tandis qu’Israël a déclaré que la poignée d’armes qui avaient réussi à passer n’avait pas causé beaucoup de dégâts. Téhéran, quant à lui, a insisté sur le fait que l’objectif de la frappe avait été atteint.

L’Iran s’est également engagé à réagir à l’assassinat par Israël du chef du Hamas Ismail Haniyeh début août, mais n’a finalement pas répondu. À la mi-septembre, Israël a lancé une campagne contre le Hezbollah, la milice chiite soutenue par l’Iran au Liban.