Une attaque extrémiste islamique dans l’ouest du Niger tue près d’une douzaine de soldats dans un contexte de détérioration du paysage sécuritaire

Une attaque menée par des extrémistes islamistes dans l’ouest du Niger a tué au moins une douzaine de soldats et en a blessé sept autres, a déclaré la junte militaire de ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Les soldats étaient en mission dans la ville de Kandadji, dans la région de Tillaberi, lorsque des centaines de jihadistes à moto les ont attaqués jeudi, a déclaré le général Salifou Mody, ministre nigérien de la Défense, dans un communiqué. Les blessés ont été évacués vers des hôpitaux militaires, précise le communiqué.

La junte a affirmé que les militaires avaient tué une centaine d’extrémistes et détruit leurs motos et leurs armes. L’Associated Press n’a pas été en mesure de vérifier cette affirmation de manière indépendante.

Le Niger lutte depuis des années contre une insurrection djihadiste liée à Al-Qaida et au groupe État islamique. Les attaques se sont multipliées depuis que des soldats mutins ont renversé le président démocratiquement élu du pays, Mohamed Bazoum, en juillet.

Au cours du mois qui a suivi la prise du pouvoir par la junte, la violence principalement liée aux extrémistes a grimpé de plus de 40 %, selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project. Les attaques djihadistes ciblant des civils ont quadruplé en août par rapport au mois précédent, et les attaques contre les forces de sécurité se sont multipliées dans la région de Tillaberi, tuant au moins 40 soldats, a rapporté le projet.

Le Niger était considéré comme l’un des derniers pays démocratiques de la région africaine du Sahel avec lequel les pays occidentaux pouvaient s’associer pour repousser l’insurrection jihadiste dans la vaste étendue située au-dessous du désert du Sahara. Les États-Unis, la France et d’autres pays européens ont investi des centaines de millions de dollars pour renforcer l’armée nigérienne.

Au milieu d’une vague de sentiment anti-français dans son ancienne colonie, le président français Emmanuel Macron a annoncé le retrait d’ici la fin de l’année des 1 500 soldats de son pays stationnés au Niger. L’ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itte, a quitté le pays cette semaine après un mois de bras de fer avec la junte qui lui avait ordonné de partir.

La perte du soutien de la France et potentiellement des États-Unis rendra difficile à la junte de repousser les djihadistes, estiment les analystes du conflit.

« Il est tout à fait prévisible d’assister à de plus en plus d’opérations djihadistes », a déclaré Wassim Nasr, journaliste et chercheur principal au Centre Soufan.

« Il n’y a plus de soutien de la part des Français, que ce soit par voie aérienne ou par les forces spéciales », a-t-il déclaré. « Une fois que les forces nigériennes perdent le soutien des alliés, il devient très difficile de maintenir le territoire et de le conserver. »

L’attaque de jeudi s’est produite dans une zone où le groupe État islamique est actif et où les forces d’opérations spéciales françaises soutenaient activement l’armée nigérienne, a indiqué Nasr.

Le vide sécuritaire laissé par les Français a également dressé davantage les groupes djihadistes rivaux les uns contre les autres, a-t-il ajouté.