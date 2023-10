Une attaque du Hamas piège des femmes dans un abri anti-bombes en Israël pendant 36 heures : « Les gens doivent savoir ce qui s’est passé ici »

Le hurlement étrange de la sirène de missile a réveillé Sabina Elayev tôt samedi matin à Sderot, une petite ville israélienne à environ un mile de Gaza. Elle pensait que ce son était un rêve. Au lieu de cela, ce fut le début d’un cauchemar qui l’obligera à s’abriter pendant près de deux jours alors que des hommes armés ouvraient le feu sur ses voisins à l’extérieur.

« Des familles entières ont disparu, et pendant tout ce temps, vous restez assis dans le refuge à attendre que quelqu’un vous dise que c’est fini, et ce n’est pas fini », a déclaré Elayev, 31 ans, à Fox News. « Chaque coup de feu… c’est une personne tuée, assassinée, massacrée. »

UNE FEMME PIÉGÉE DANS UN Abri anti-bombes pendant 36 heures alors que le Hamas attaquait sa ville natale :

Sderot a été l’une des premières villes ciblées par les terroristes du Hamas lorsqu’ils ont lancé leur attaque contre Israël. Des hommes sont arrivés dans la ville à bord de camionnettes, dont au moins un transportait une mitrailleuse montée, Le New York Times signalé. Ils ont abattu des habitants dans leurs voitures, à moto et à un arrêt de bus. Au moins 20 civils ont été tués, selon le Times.

Elayev, qui est née et a grandi à Sderot, était confuse lorsqu’elle a entendu les sirènes. Bien que la ville d’environ 30 000 habitants soit fréquemment la cible de roquettes, elle n’a pas entendu le son d’avertissement récemment. Une fois qu’elle a compris le bruit, elle a couru pour réveiller sa nièce, sachant qu’il faut entre 10 et 15 secondes entre le moment où les sirènes retentissent et le moment où une roquette frappe ou est détruite par le Dôme de fer israélien.

Au moment où elle a rejoint sa nièce, Elayev a déclaré qu’elle pouvait déjà entendre plusieurs fusées dans le ciel.

Les deux femmes ont couru vers l’abri anti-aérien d’Elayev, les mains au-dessus de la tête pour se défendre. Ils s’attendaient à rester à l’intérieur quelques minutes comme par le passé.

« Puis nous avons commencé à entendre des coups de feu », a déclaré Elayev, qui a servi plus de 10 ans dans l’armée israélienne mais a récemment commencé une nouvelle carrière dans le marketing numérique. « Même dans le pire des rêves, nous n’imaginons pas que des terroristes viendront dans la ville. »

Ils n’ont pas vraiment compris ce qui se passait jusqu’à ce qu’ils commencent à recevoir des messages concernant l’invasion de la ville par des terroristes.

« Et puis nous avons entendu des cris et encore des tirs », a-t-elle déclaré en tremblant.

Les combattants du Hamas ont envahi le commissariat de police situé à environ 700 mètres du domicile d’Elayev, tuant une douzaine de soldats, policiers et pompiers, a rapporté le Times.

Pendant ce temps, Elayev et sa nièce sont restées assises ensemble dans l’obscurité pendant des heures. Parfois, ils avaient un signal cellulaire, et parfois non. Parfois, ils recevaient des messages selon lesquels des personnes avaient été kidnappées, brûlées dans leurs maisons, massacrées dans les rues. Et parfois, seul le bruit des balles résonnait dans la ville pour leur rappeler qu’Israël était attaqué.

Elayev est tourmenté par les vidéos et les images circulant sur les réseaux sociaux des actes du Hamas, qui ont été comparés à ceux du groupe extrémiste islamique ISIS. Elle n’arrive pas à sortir les images de sa tête.

« Danser sur les corps, les faire défiler, kidnapper des enfants », dit-elle en essuyant ses larmes. « Comment peut-on regarder une personne dans les yeux et la tuer ? »

Plus de 2 000 personnes ont été tuées depuis que le Hamas a tiré des milliers de roquettes sur Israël, dont environ 1 200 en Israël. L’attaque de samedi contre le festival de musique Tribe of Nova Trance, qui a fait plus de 260 morts parmi les spectateurs, est considérée comme le pire massacre de civils jamais enregistré. Histoire israélienne

« Pourquoi nous détesteraient-ils autant ? » » demanda Elaïev. « Ce n’est pas un combat pour la liberté. »

Sa voix a tremblé lorsqu’elle s’est souvenue d’avoir lu des commentaires en ligne « disant que nous méritons cela ».

« Aucune personne humaine ne mérite d’être massacrée devant son enfant ou tuée simplement parce qu’elle est juive », a-t-elle déclaré en secouant la tête. « Non non. »

Les femmes ont perdu la notion du temps dans le bunker, une petite pièce qu’Elayev utilise habituellement comme bureau. Le seul meuble était un bureau, mais Elayev n’aurait de toute façon pas pu dormir car elle attendait désespérément plus de nouvelles.

Finalement, un missile a frappé près de la maison voisine. L’impact a brisé la porte d’Elayev et des morceaux du plafond ont commencé à pleuvoir sur les deux femmes.

Ils ont dû partir.

Elayev a déclaré que les femmes attendaient un moment de calme entre les tirs de missiles, puis se précipitaient hors de l’abri pour jeter ce qu’elles pouvaient dans des sacs. Deux chemises, une paire de chaussures et de la nourriture.

Puis ils se sont glissés jusqu’à la porte d’entrée et se sont regardés, ne sachant pas si des terroristes étaient encore dehors.

« Es-tu prêt? »

« Non. »

« Okay allons-y. »

Alors qu’ils sprintaient vers la voiture, un voisin leur a crié dessus par la fenêtre, leur demandant s’ils s’enfuyaient.

« Ouais, tu devrais le faire aussi », a répondu Elayev. Mais l’autre femme a dit qu’elle avait trop peur pour partir.

Elayev a démarré la voiture et a traversé les rues, vides à l’exception des vitres brisées, des pièces de missiles mutilées, des véhicules calcinés et d’autres débris. Elle a évité les zones dont elle savait grâce aux discussions en ligne que des personnes avaient été assassinées.

« J’ai choisi une voie différente juste pour ne pas voir… pour causer encore plus de traumatisme à ma nièce parce que je sais qu’elle a mon âge mais je ressens toujours le devoir de la protéger », a déclaré Elayev. « Elle est aussi ma meilleure amie. »

Elayev est désormais en sécurité et vit chez des amis à Tel-Aviv. Elle est encore en train d’assimiler ses 36 heures passées dans le bunker et ne sait pas si elle doit pleurer maintenant ou attendre les histoires de carnage et de terreur qu’elle sait être encore à venir.

« Les gens doivent savoir ce qui s’est passé ici », a-t-elle déclaré. « Il y a encore des personnes portées disparues. »

Ramiro Vargas a contribué à la vidéo d’accompagnement.