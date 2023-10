Une attaque d’ours grizzli dans le parc national Banff laisse un couple et un chien morts

Un couple et leur chien auraient été tués par un grizzly dans le populaire parc national Banff, au Canada, ce qui a conduit les autorités à euthanasier l’animal après l’avoir découvert affichant un « comportement agressif ».

Le parc national Banff a indiqué dans un communiqué que le personnel de Parcs Canada avait reçu vendredi soir une alerte provenant d’un appareil GPS indiquant une « attaque d’ours » dans la région de la vallée de la rivière Red Deer, à l’ouest du ranch Ya Ha Tinda.

« Parcs Canada a immédiatement mobilisé une équipe d’intervention contre les attaques humaines contre la faune, dont les membres sont spécialement formés pour réagir aux attaques de la faune », a indiqué le parc. « Les conditions météorologiques à l’époque ne permettaient pas l’utilisation d’hélicoptères et l’équipe d’intervention s’est rendue sur place toute la nuit par voie terrestre.

« L’équipe d’intervention est arrivée sur place à 1 heure du matin et a découvert deux individus décédés », poursuit le parc. « Alors qu’ils se trouvaient dans le secteur, l’équipe d’intervention a rencontré un grizzli qui faisait preuve d’un comportement agressif, ce qui a incité le personnel de Parcs Canada à euthanasier l’ours sur place pour assurer la sécurité du public.

La Gendarmerie royale du Canada est arrivée quelques heures plus tard et a transporté les victimes à Sundre, une ville à l’extérieur de Calgary.

Kim Titchener, fondatrice de l’organisation Bear Safety and More basée en Alberta, a déclaré à Reuters que les victimes étaient un couple canadien et leur chien.

Elle a ajouté qu’environ 60 grizzlis errent actuellement dans le parc national Banff et que leur existence dans la province canadienne est menacée.

Une déclaration d’un membre de la famille de l’une des victimes a déclaré que les victimes étaient « des partenaires de longue date qui aimaient le plein air et étaient inséparables », selon la CBC.

« Ils vivaient dans l’arrière-pays et étaient deux des personnes les plus prudentes que je connaisse », a ajouté la CBC, citant cette déclaration. « Ils connaissaient le protocole des ours et le suivaient à la lettre. »

Le parc national Banff a annoncé que «[a]Par mesure de sécurité, une fermeture de zone a été mise en place et restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

« Il s’agit d’un incident tragique et Parcs Canada souhaite exprimer ses sincères condoléances aux familles et amis des victimes », a indiqué le parc.