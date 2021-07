Une attaque d’ours en Alaska mène au sauvetage des garde-côtes américains

Un équipage de la Garde côtière américaine a sauvé un homme en Alaska qui a déclaré avoir été attaqué et constamment harcelé par un ours pendant une semaine consécutive.

Vendredi, des responsables des garde-côtes ont déclaré qu’un équipage se rendait à la ville de Nome, dans l’ouest de l’État, lorsqu’ils ont remarqué un panneau SOS au sommet d’une cabane. Après avoir tourné en rond vers la cabane, ils ont remarqué un homme agitant les deux mains en l’air, ce qui est considéré comme un signal de détresse international.

Lorsque l’équipage a atterri, l’homme a dit à l’équipage qu’il voulait des soins médicaux après avoir été attaqué par un ours. Il a déclaré qu’après l’attaque, il s’était dirigé vers la cabane, mais que l’ours est ensuite revenu et « l’a harcelé tous les soirs pendant une semaine d’affilée ».

« À un moment donné, un ours l’avait traîné jusqu’à la rivière », a déclaré le lieutenant Cmdr. Jared Carbajal, l’un des pilotes, a déclaré au New York Times. « Il avait un pistolet. Il a dit que l’ours revenait toutes les nuits et qu’il n’avait pas dormi depuis quelques jours.

L’homme semblait avoir des ecchymoses sur le torse et une jambe blessée, selon les garde-côtes. L’équipage l’a ensuite transporté à Nome pour un traitement médical.

Il n’est pas rare que les habitants de l’Alaska rencontrent des ours. Selon le ministère de la Pêche et des Jeux de l’Alaska, les trois espèces d’ours nord-américains – noir, brun et polaire – résident dans l’État et « vous ne serez jamais loin de l’un ; l’Alaska est le pays des ours ».

Selon les responsables de la santé de l’Alaska, 68 personnes dans l’État ont été hospitalisées et dix personnes sont décédées des suites d’attaques d’ours de 2000 à 2017. En juin, une femme en Alaska a disparu pendant plus d’une journée après avoir signalé qu’elle avait été attaquée par des ours.

