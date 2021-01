«  Une attaque directe contre la démocratie  »: les dirigeants mondiaux réagissent avec choc après l’émeute des partisans de Trump au Capitole américain

LONDRES – « Honteux », a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson. «Terriblement pénible», a été la réaction du leader australien Scott Morrison. L’ambassade de Chine aux États-Unis a conseillé aux ressortissants de Pékin de « faire preuve de prudence avant de se rendre dans les lieux publics ».

Après une journée de drame et de violence à Washington où des centaines de partisans du président Donald Trump ont pris d’assaut et saccagé le bâtiment du Capitole américain, les dirigeants mondiaux et les principaux diplomates ont accueilli le chaos de mercredi avec un mélange de condamnations fortes, de choc et d’incrédulité pure et simple sur laquelle un pays comptait depuis longtemps. car son leadership mondial et ses idéaux démocratiques ont sombré dans un chaos politique sans précédent.

« Lorsque, dans l’une des plus anciennes démocraties du monde, les partisans d’un président sortant prennent les armes pour contester les résultats légitimes d’une élection, une idée universelle – celle » d’une personne, une voix « – est sapée », a déclaré le président français Emmanuel Macron dans un message vidéo diffusé sur Twitter jeudi matin. « Ce qui s’est passé à Washington DC n’est pas américain – certainement. Nous croyons en la force de nos démocraties. Nous croyons en la force de la démocratie américaine », at-il ajouté.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a tweeté que «la violence ne parviendra jamais à l’emporter sur la volonté du peuple. La démocratie aux États-Unis doit être maintenue – et elle le sera».

De nombreuses personnalités internationales ont semblé pointer du doigt Trump, dont les fausses affirmations répétées d’une élection présidentielle américaine volée ont inspiré le rassemblement de masse qui a conduit à des affrontements avec la police, a forcé un verrouillage à l’intérieur du bâtiment du Capitole et a fait au moins quatre morts. Il y a eu plus de 50 arrestations.

« Trump et ses partisans devraient enfin accepter la décision des électeurs américains et cesser de piétiner la démocratie », a déclaré mercredi soir le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas sur Twitter, alors que les événements se déroulaient. « Des paroles incendiaires viennent des actes violents. » Mass a ajouté que « le mépris des institutions démocratiques a des effets désastreux ».

Andreas Michaelis, ambassadeur d’Allemagne en Grande-Bretagne, c’est noté sur Twitter qu ‘ »après notre échec catastrophique au XXe siècle, nous, Allemands, avons appris des États-Unis à développer des institutions démocratiques fortes. Nous avons également appris que la démocratie n’est pas seulement une question d’institutions. Il s’agit également de culture politique. Toutes les nations démocratiques doivent constamment défendre il. »

Le Premier ministre norvégien Erna Solberg a écrit sur la plate-forme de médias sociaux que « ce que nous voyons maintenant de Washington est une attaque totalement inacceptable contre la démocratie aux États-Unis. Le président Trump est responsable de mettre un terme à cela ».

« La beauté de la démocratie? » avec un haussement d’épaules emoji a été la réaction tweetée par Bashir Ahmad, un assistant personnel du président du Nigéria, qui a connu plusieurs coups d’État depuis l’indépendance – dont un dirigé il y a des décennies par le président Muhammadu Buhari, qui a récemment accédé à la plus haute fonction du Nigéria via un vote démocratique .

Les paroles de Trump « ont directement conduit » à la violence, a déclaré jeudi le ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel. « Ce ne sont pas des » manifestants « – c’est une attaque directe contre la démocratie et les législateurs exécutant la volonté du peuple américain », a tweeté le chef du parti travailliste britannique Keir Starmer à propos des scènes « horribles » à Washington.

Après que des partisans pro-Trump ont violé le bâtiment du Capitole, interrompant la certification de la victoire électorale de Joe Biden, les photographes ont capturé des scènes troublantes de personnes se promenant dans les salles politiques du pouvoir en prenant des photos et en vandalisant effrontément des bureaux. Les deux chambres du Congrès ont été contraintes de se retirer et les législateurs et leurs aides se sont cachés sous des tables et abrités dans des sous-sols. Sur une image, des agents de la police du Capitole pouvaient être vus debout près d’une porte barricadée avec des armes à feu tirées. Un homme a été capturé suspendu au balcon de la salle du Sénat.

Le Congrès a officiellement confirmé la victoire électorale du président élu Joe Biden jeudi après s’être réuni de nouveau pour compter les votes du collège électoral toute la nuit. Le jour chaotique qui l’a précédé s’est produit dans les derniers jours de la présidence Trump. Trump doit quitter ses fonctions le 20 janvier et tôt jeudi, il a promis une transition ordonnée du pouvoir. L’affirmation de la victoire de Biden fait suite aux efforts de certains législateurs du GOP pour s’opposer au résultat.

Le président chilien Sebastián Piñera et le président colombien Iván Duque faisaient partie de ceux d’Amérique latine qui ont dénoncé les émeutiers, mais tous deux ont également déclaré qu’ils étaient convaincus que la démocratie américaine et l’état de droit prévaudraient.

« Dans ce triste épisode aux États-Unis, les partisans du fascisme ont montré leur vrai visage: antidémocratique et agressif », a tweeté Luis Roberto Barroso, juge de la Cour suprême brésilienne et chef de la cour électorale du pays. Il a dit espérer que « la société américaine et les institutions réagissent avec vigueur à cette menace pour la démocratie. «

Le Venezuela a déclaré que les événements de Washington montrent que les États-Unis « souffrent de ce qu’ils ont généré dans d’autres pays avec leur politique d’agression ». Le Venezuela a subi de nombreux efforts de l’opposition soutenus par les États-Unis pour tenter d’évincer le président Nicolás Maduro.

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré dans un discours diffusé jeudi par la télévision d’État que le chaos déclenché au Capitole américain par les partisans de Trump « a révélé la fragilité et la vulnérabilité » de la démocratie occidentale.

Les adversaires américains traditionnels tels que l’Iran se sont plaints pendant des années du prétendu aventurisme politique américain à l’étranger tout en ignorant les propres déficits démocratiques de l’Amérique dans des domaines tels que l’accès aux soins de santé, la pauvreté, le racisme et d’autres inégalités sociales.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères à Pékin a déclaré qu’il y avait un « contraste frappant » dans les réactions de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi aux manifestants pour la démocratie de Hong Kong en 2019 lorsqu’elle a décrit leurs activités comme un « beau spectacle à voir » et les réactions de « certains les gens aux États-Unis, y compris les médias, « aux événements dans le Capitole.

«Cela fait réfléchir et mérite une réflexion sérieuse et profonde», a déclaré Hua Chunying, s’adressant aux journalistes jeudi à Beijing.

La prise d’assaut du Capitole américain est survenue un jour après que les autorités de Hong Kong ont arrêté 53 militants pro-démocratie, les accusant de subversion après des allégations selon lesquelles ils cherchaient à élire des législateurs qui entraveraient le travail du Conseil législatif et forceraient la démission de la directrice générale Carrie Lam. Les militants pro-démocratie à Hong Kong ont déclaré que la réputation et la démocratie des États-Unis avaient été endommagées par les violences de mercredi.

« C’est très triste pour nous à Hong Kong de voir des foules attaquer Capitol Hill et essayer de renverser les résultats des élections. Nous, à Hong Kong, nous nous battons pour une démocratie dans laquelle tout le monde a le droit de voter », a déclaré Lee Cheuk-yan, un pro – militant pour la démocratie et l’un des organisateurs d’une veillée annuelle commémorant la répression sanglante des manifestations pro-démocratie menées par les étudiants sur la place Tiananmen à Pékin en 1989. « Mais quand on regarde les États-Unis, c’est maintenant une subversion de la volonté du peuple par la violence. «

En Russie, le média d’Etat RT a publié un article d’opinion éditorial suggérant que Washington obtenait ce qu’il méritait grâce à sa politique étrangère.

«Vous rendez-vous compte maintenant de ce que vous avez fait? Les États-Unis ont le genre de« démocratie »qu’ils ont défendu à l’étranger», lit-on dans le journal.

Certains alliés de l’OTAN ont également averti les citoyens de se méfier de toute nouvelle violence.

« Nous pensons que les États-Unis parviendront à surmonter cette crise politique intérieure à maturité. Nous recommandons à nos citoyens américains de rester à l’écart des endroits bondés et des lieux où se déroulent des spectacles », a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Turquie est une nation politiquement instable qui a connu la tentative de coup d’État la plus sanglante de son histoire politique moderne en 2016 lorsqu’une partie de l’armée turque a lancé des opérations coordonnées dans plusieurs grandes villes pour renverser le gouvernement et renverser le président Recep Tayyip Erdoğan. Le coup d’État a échoué et Erdoğan a resserré son emprise sur le pouvoir.

Plusieurs ambassades étrangères de Washington ont également averti leurs citoyens qui se trouvent dans la capitale du pays de rester chez eux, notamment en Turquie, en Bulgarie et en Arabie saoudite.

Le président du Parlement européen, David Sassoli, qui dirige l’une des plus grandes législatures du monde, a également dénoncé les scènes du Capitole. L’Union européenne a passé quatre années difficiles à traiter avec l’administration Trump et ses hauts responsables ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils attendaient avec impatience une meilleure relation sous Biden.

« C’est une insurrection. Rien de moins. À Washington », a tweeté Carl Bildt, un ancien Premier ministre suédois qui a vivement critiqué l’administration Trump.

Les Italiens ont regardé les événements avec choc, ayant toujours considéré les États-Unis comme le modèle de la démocratie et le pays qui a sauvé l’Italie après sa descente fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour certains, l’attaque de mercredi contre le Capitole était inévitable.

« C’est le résultat largement attendu du Trumpisme », a tweeté un politicien italien de centre-gauche à la retraite, Pierluigi Castagnetti. « Et malheureusement, cela ne s’arrêtera pas aujourd’hui. Quand la politique est remplacée par la tromperie et le fanatisme du peuple, la dérive est inévitable. »

Il y avait également des inquiétudes quant à ce que les scènes choquantes des émeutes rayonnées dans le monde pourraient signifier pour le rôle traditionnel des États-Unis en tant que modèle pour les démocraties.

« Les États autoritaires diffuseront ces images pendant des années à venir, chaque fois qu’un dirigeant américain commentera les élections et la démocratie dans d’autres pays du monde », a déclaré Negar Mortazavi, analyste politique et chroniqueur qui couvre l’Iran.

