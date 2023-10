Une attaque d’horreur contre un grizzly laisse un couple marié mort après avoir emmené leur chien se promener dans un parc national

Un couple MARIÉ a été tué après avoir été horriblement attaqué par un grizzli alors qu’il promenait son chien dans un parc national.

Les responsables ont déclaré que la scène horrible s’était produite dans le parc national Banff en Alberta, au Canada, dans la vallée de la rivière Red Deer, à l’ouest du ranch Ya Ha Tinda.

Un couple a été mutilé à mort par un grizzli alors qu’il promenait son chien dans le parc national Banff au Canada. Crédit : Getty

Un appareil GPS a alerté les autorités, indiquant qu’une attaque d’ours avait eu lieu.

L’ours a ensuite été retrouvé et euthanasié après avoir fait preuve d’un comportement agressif, a indiqué Parcs Canada.

Kim Titchener, fondatrice de Bear Safety and More, a déclaré que les victimes étaient un couple canadien et leur chien.

« C’étaient des partenaires de longue date qui aimaient le plein air et étaient inséparables », a déclaré un famille ami dans une déclaration.

« Ils vivaient dans l’arrière-pays et étaient deux des personnes les plus prudentes que je connaisse. Ils connaissaient le protocole des ours et le suivaient à la lettre. »

Titchener propose une formation sur la sécurité des ours et affirme que ces types de rencontres se produisent de plus en plus souvent à mesure que les gens sortent.

Toutefois, les attaques mortelles restent extrêmement rares.

« C’est justement la raison pour laquelle nous constatons davantage d’attaques, c’est-à-dire que davantage de personnes se dirigent vers l’extérieur et ne sont malheureusement pas informées à ce sujet », a-t-elle déclaré à Reuters.

Titchener a ajouté que seulement 14 pour cent des attaques de grizzlis dans le monde entraînent la mort.

« Souvent, lorsque les gens rencontrent des grizzlis, ceux-ci s’en vont une direction et les gens vont dans l’autre », a-t-elle déclaré.

« Nous voyons donc rarement des cas où toutes les personnes impliquées sont tuées. »

Les observations d’ours sont plus fréquentes en automne, lorsque les animaux recherchent de la nourriture en vue de leur hibernation.

Le parc national Banff attire plus de quatre millions de touristes chaque année et abrite également des grizzlis et des ours noirs.

Titchener a expliqué qu’il y a environ 60 grizzlis dans le parc et qu’ils sont considérés comme une population menacée en Alberta.

Parcs Canada a indiqué dans un communiqué que l’équipe de secours avait dû se rendre sur place par voie terrestre, car les conditions météorologiques de l’époque rendaient impossible l’utilisation d’hélicoptères.

Les corps du couple ont été découverts samedi par l’équipe d’intervention, a indiqué l’agence.

« Il s’agit d’un incident tragique et Parcs Canada souhaite exprimer ses sincères condoléances aux familles et amis des victimes », peut-on lire dans le communiqué.

Les noms des victimes n’ont pas été dévoilés pour le moment.