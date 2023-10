Une attaque depuis Gaza et une déclaration de guerre israélienne. Maintenant quoi?

Le conflit unira Israël derrière son gouvernement, au moins pour un certain temps, l’opposition annulant ses manifestations prévues contre les changements judiciaires proposés par Netanyahu et obéissant aux appels au rassemblement des réservistes. Cela donnera à Netanyahu « une couverture politique complète pour faire ce qu’il veut », a déclaré Natan Sachs, directeur du Centre pour la politique au Moyen-Orient de la Brookings Institution. Néanmoins, a-t-il ajouté, Netanyahu a rejeté par le passé les appels à envoyer des milliers de soldats à Gaza pour tenter de détruire des groupes armés palestiniens comme le Hamas, étant donné le coût et l’inévitable question de savoir ce qui se passera le lendemain. De jeunes Palestiniens chantent et célèbrent au sommet d’une voiture qui a été incendiée après avoir été emmenée du territoire israélien et ramenée à Gaza. Crédit: New York Times « Mais l’impact psychologique de cela pour Israël est similaire à celui du 11 septembre », a-t-il déclaré. « Le calcul du coût pourrait donc être très différent cette fois-ci. » La question sera toujours de savoir ce qui se passera par la suite, a déclaré Mark Heller, chercheur principal à l’Institut israélien d’études sur la sécurité nationale. Presque chaque année, des opérations militaires israéliennes limitées ont eu lieu dans les territoires occupés, mais elles n’ont apporté aucune solution.

« Il y a déjà beaucoup de pressions pour une incursion à grande échelle, pour en finir avec le Hamas, mais je ne pense pas que cela résoudra quoi que ce soit à long terme », a déclaré Heller. Mais Carl Bildt, ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères suédois, a déclaré qu’une attaque israélienne majeure contre Gaza était presque inévitable, en particulier si des soldats israéliens étaient pris en otages. « Si le Hamas a fait prisonniers des soldats israéliens et les a emmenés à Gaza, une opération israélienne à grande échelle à Gaza semble très probable », a-t-il déclaré sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Une autre guerre. » Il en va sans doute de même pour les citoyens israéliens. Israël et Netanyahu hésitent à envoyer des forces terrestres à Gaza. Même en 2002, quand Ariel Sharon était Premier ministre et que les forces israéliennes ont écrasé un soulèvement palestinien en Cisjordanie, le gouvernement a choisi d’éviter d’envoyer des forces supplémentaires significatives à Gaza, où il avait alors des colonies israéliennes. Chargement Israël a retiré unilatéralement ses soldats et ses citoyens de Gaza en 2005, tout en conservant le contrôle effectif de grandes parties de la Cisjordanie occupée. L’échec de ce retrait à garantir une quelconque sorte d’accord de paix durable a laissé Gaza une sorte d’orphelin, largement coupé des autres Palestiniens de Cisjordanie et presque entièrement isolé par Israël et l’Égypte, qui contrôlent les frontières de Gaza et son littoral. Les Palestiniens appellent souvent Gaza « une prison à ciel ouvert ».

Après le retrait israélien de Gaza et le conflit de 2006, une lutte interne entre le mouvement Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et le mouvement islamiste plus radical du Hamas a pris fin avec la prise de contrôle du territoire par le Hamas en 2007, incitant Israël à tenter d’isoler Gaza. Même plus loin. Même lors du conflit prolongé de 2008 et 2009, les forces israéliennes sont entrées dans Gaza et ses centres de population, mais ont choisi de ne pas s’enfoncer trop profondément dans le territoire ni de le réoccuper. Un cessez-le-feu a été négocié par l’Égypte après trois semaines de guerre. Les Palestiniens inspectent un bâtiment détruit tandis que les secouristes tentent de contenir les incendies après que des avions israéliens ont bombardé la ville de Gaza, dans la bande de Gaza. Crédit: New York Times Les gouvernements israéliens successifs insistent sur le fait qu’après le retrait de 2005, ils n’ont plus la responsabilité de Gaza. Mais étant donné le contrôle d’Israël sur les frontières et son avantage militaire écrasant, de nombreux groupes comme B’Tselem, qui surveille les droits de l’homme dans les territoires occupés, soutiennent qu’Israël conserve d’importantes responsabilités et obligations juridiques envers Gaza en vertu du droit international humanitaire. Même si le Hamas n’a pas clairement expliqué pourquoi il a choisi d’attaquer maintenant, cela pourrait être une réponse aux liens croissants d’Israël avec le monde arabe, en particulier avec l’Arabie saoudite, qui négocie un prétendu traité de défense avec les États-Unis en échange d’une normalisation. relations avec Israël, potentiellement au détriment des Palestiniens.

C’est le point de vue d’Amberin Zaman, analyste pour Al-Monitor, un site d’information basé à Washington qui couvre le Moyen-Orient. « La réponse d’Israël aux attaques d’aujourd’hui sera probablement d’une ampleur qui fera reculer les efforts américains de normalisation saoudo-israélienne, voire les torpillera complètement », a-t-elle déclaré dans un message sur X. L’Arabie saoudite n’a pas reconnu Israël depuis sa création en 1948 et avait jusqu’à présent indiqué qu’elle n’envisagerait même pas de normaliser ses relations tant qu’Israël n’accepterait pas la création d’un État palestinien. Mais récemment, même le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite, le prince Mohammed ben Salmane, a déclaré publiquement qu’une sorte d’accord avec Israël semblait plausible. Dans une interview accordée à Fox News le mois dernier, il a déclaré que les discussions sur la normalisation étaient « pour la première fois réelles ». Chargement Cela sera désormais remis en question, en fonction de la durée de ce conflit et du nombre de morts et de blessés.