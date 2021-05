Une attaque de ransomware force la fermeture du plus grand pipeline de carburant aux États-Unis

La signalisation est affichée sur une clôture à la jonction de Pelham Colonial Pipeline Co. et parc de réservoirs à Pelham, Alabama, États-Unis, le lundi 19 septembre 2016.

Le principal opérateur de gazoduc du pays, Colonial Pipeline, a été victime vendredi d’une attaque de cybersécurité impliquant un ransomware, le forçant à fermer temporairement toutes les opérations de pipeline, a déclaré la société dans un communiqué samedi.

La société a embauché une société de cybersécurité tierce pour lancer une enquête sur l’incident et a contacté les forces de l’ordre et d’autres agences fédérales. La cyberattaque a également affecté certains de ses systèmes informatiques.

Colonial Pipeline, qui transporte près de la moitié de l’approvisionnement en carburant de la côte Est, a déclaré qu’il «prend des mesures pour comprendre et résoudre ce problème».

«À l’heure actuelle, notre objectif principal est la restauration sûre et efficace de notre service et nos efforts pour revenir à un fonctionnement normal», a déclaré la société dans un communiqué.

«Ce processus est déjà en cours et nous travaillons avec diligence pour résoudre ce problème et minimiser les perturbations pour nos clients et ceux qui dépendent de Colonial Pipeline», a déclaré la société.

Colonial Pipeline est le plus grand pipeline de produits raffinés du pays, transportant 100 millions de gallons ou 2,5 millions de barils par jour, selon son site Web. Son réseau de pipelines s’étend sur plus de 5500 miles entre le Texas et le New Jersey.

Les produits raffinés comprennent l’essence, le diesel, le mazout domestique et le carburéacteur.

La Commission fédérale de réglementation de l’énergie, qui supervise les pipelines inter-États, a déclaré qu’elle était au courant de la cyberattaque et surveillait la situation.

« Nous sommes conscients de ce qui semble avoir été une cyberattaque sérieuse sur le système de pipeline colonial », a déclaré le président Richard Glick dans un communiqué à CNBC. « La FERC est en communication avec d’autres agences fédérales et nous travaillons en étroite collaboration avec elles pour suivre les développements. »

L’administration Biden en avril a annoncé un plan de 100 jours pour protéger la chaîne d’approvisionnement du système électrique du pays contre les cyberattaques dans un contexte d’inquiétude croissante quant à la vulnérabilité de l’approvisionnement électrique américain aux cybermenaces.

Un porte-parole du département américain de l’Énergie a déclaré que le département se coordonnait avec Colonial Pipeline, le secteur de l’énergie, les États et les partenaires interinstitutions pour soutenir les efforts de réponse.

« Le DOE travaille également en étroite collaboration avec les conseils de coordination du secteur de l’énergie et les centres de partage et d’analyse des informations sur l’énergie, et surveille tout impact potentiel sur l’approvisionnement énergétique », a déclaré le porte-parole à CNBC.

Andy Lipow, président de Lipow Oil Associates, basé au Texas, a déclaré qu’une panne qui durerait un à deux jours causerait des inconvénients mineurs et qu’un impact plus généralisé se produirait après quatre à cinq jours d’arrêt.

Il pourrait également y avoir des pannes sporadiques potentielles si un terminal spécifique comptait sur une livraison aujourd’hui ou demain et qui est maintenant retardée, a déclaré Lipow.

« Contrairement au gel ou à l’ouragan de février, les raffineries sont toujours en activité et transforment le brut en essence, jet et diesel. Elles ne peuvent tout simplement pas le faire parvenir aux terminaux », a déclaré Lipow. « Une interruption prolongée du pipeline colonial obligera les raffineurs à réduire leurs taux d’exploitation à mesure que les stocks de la raffinerie se remplissent. »

« Bien qu’elles ne puissent pas l’expédier à Colonial, les raffineries pourront certainement continuer à expédier vers les marchés du Midwest », a déclaré Lipow.

Colonial Pipeline est une société privée détenue par cinq entités: CDPQ Colonial Partners, LP; IFM (États-Unis) Colonial Pipeline 2, LLC; KKR-Keats Pipeline Investors, LP; Koch Capital Investments Company, LLC; et Shell Midstream Operating, LLC.