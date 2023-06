Une attaque de missile russe sur Kiev provoque un incendie dans un immeuble, tuant 2 personnes et en blessant 8

Des fragments de missiles russes abattus ont déclenché un incendie qui a tué au moins deux personnes et en a blessé huit autres à Kiev, samedi, selon des responsables ukrainiens.

Un article de Telegram de Serhiy Popko, le chef de l’administration militaire de Kiev, a révélé que la chute de débris avait provoqué un incendie sur plusieurs étages d’un immeuble de 24 étages dans un quartier central, a rapporté l’Associated Press.

Plus de 20 missiles ont été détectés et abattus par des unités anti-aériennes, a déclaré Popko. La vidéo de la scène semblait montrer les étages supérieurs du bâtiment en feu et le parking couvert de cendres et de débris.

Environ 40 voitures dans le parking ont été endommagées lors de l’incident, a-t-il déclaré.

Kharkiv et d’autres villes ukrainiennes ont également été touchées par des missiles tôt samedi alors que les habitants de tout le pays entendaient des alertes aériennes, a rapporté Reuters.

Au moins trois missiles russes ont visé Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, et l’un d’eux a déclenché un incendie après avoir heurté une conduite de gaz, selon le maire Ihor Terekhov. Il a déclaré que les services d’urgence étaient sur les lieux, mais n’a pas révélé le nombre de victimes – le cas échéant.

Le maire de Dnipro, une ville de l’est de l’Ukraine, a également signalé des dégâts, huit maisons privées ayant été détruites lors d’une attaque.

Des unités anti-aériennes étaient actives dans tout le pays, a indiqué l’armée ukrainienne.

Les alertes aériennes ont été levées pour la majeure partie du pays après environ une heure.

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.