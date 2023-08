Une attaque de missile russe fait 7 morts dans une ville du nord de l’Ukraine alors que Zelenskyy rend visite à la Suède, candidate à l’OTAN

CHERNIHIV, Ukraine (AP) – Une attaque de missiles russes dans le centre d’une ville du nord de l’Ukraine samedi a tué sept personnes et blessé plus d’une centaine d’autres, dont des enfants, ont déclaré des responsables ukrainiens.

L’attaque de Tchernihiv s’est produite alors que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy arrivait en Suède pour son premier voyage à l’étranger depuis sa participation au sommet de l’OTAN en Lituanie le mois dernier.

Des images des conséquences ont montré des bâtiments gravement endommagés, notamment un théâtre dont le toit a été emporté, des voitures mutilées et des survivants marchant au milieu des débris avec des vêtements tachés de sang. Parmi les morts dans la grève de jour figurait une fillette de 6 ans, tandis que 15 enfants figuraient parmi les 129 blessés, a déclaré le ministre ukrainien de l’Intérieur Ihor Klymenko.

La place devant le bâtiment du théâtre était pleine de vie, avec des gens revenant de l’église après avoir célébré la fête religieuse de la fête des pommes du Sauveur, des paniers de pommes consacrées à la main, a déclaré Klymenko. Après la grève, des débris du toit du théâtre ont jonché la place, ainsi que des éclats de verre des fenêtres des voitures et des restaurants à proximité.

La frappe a frappé le théâtre lors d’un rassemblement de fabricants de drones et d’écoles de formation à la reconnaissance aérienne, a confirmé l’organisatrice Mariia Berlinska. Berlinska a déclaré que l’événement avait été officiellement convenu à l’avance avec les autorités locales et le lieu. Le conseil municipal de Tchernihiv a nié avoir approuvé l’événement ou délivré des permis.

Zelenskyy a déclaré que l’attaque montrait que la Russie était un « État terroriste » et que le monde devait s’unir contre lui.

« Un missile russe a frappé en plein centre de la ville, dans notre Tchernihiv », a-t-il écrit sur Telegram. « Une place, l’université polytechnique, un théâtre. Un samedi ordinaire, que la Russie a transformé en un jour de douleur et de perte.

Tchernihiv était encerclée par les forces russes au début de la guerre, mais elles se sont retirées après que les forces ukrainiennes ont repris le contrôle des zones au nord de Kiev en avril de l’année dernière.

Zelenskyy est arrivé samedi en Suède pour une visite inopinée – sa première dans le pays scandinave depuis le début de l’invasion à grande échelle. La guerre a incité la Suède à abandonner sa politique de longue date de non-alignement militaire pour soutenir l’Ukraine avec des armes et demander son adhésion à l’OTAN, même si elle attend toujours de rejoindre l’alliance.

Lors d’une conférence de presse conjointe, Zelenskyy et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson ont annoncé que les deux pays avaient convenu de coopérer sur la production, la formation et l’entretien des véhicules de combat d’infanterie suédois CV90. Zelenskyy a déclaré que l’Ukraine commencerait à fabriquer les véhicules dans le cadre de l’accord.

Il a également encouragé Kristersson à « partager » l’avion de combat suédois Gripen avec l’Ukraine.

« Nous n’avons pas de supériorité dans les airs et nous n’avons pas d’avions modernes. En réalité, le Gripen suédois est la fierté de votre pays, et je pense que le Premier ministre pourrait partager cette fierté avec l’Ukraine », a déclaré Zelenskyy.

La Suède a déclaré qu’elle autoriserait les pilotes ukrainiens à tester les avions Gripen, mais a jusqu’à présent exclu d’en donner à Kiev.

Zelenskyy a déclaré que des « mesures appropriées » seraient prises dans les semaines à venir pour aider l’Ukraine à obtenir des « avions appropriés ».

« J’aurai également des négociations avec plusieurs autres États demain et après-demain. Je suis convaincu que nous, avec nos partenaires, ferons tout et obtiendrons le résultat approprié dans le ciel afin que les Russes n’y aient pas d’avantage », a-t-il déclaré.

Le Danemark et les Pays-Bas ont déclaré vendredi que les États-Unis avaient donné leur accord pour que les pays livrent des avions de combat F-16 de fabrication américaine à l’Ukraine.

La Suède affirme avoir fourni 20 milliards de couronnes (1,7 milliard d’euros) de soutien militaire à l’Ukraine, notamment des unités d’artillerie Archer, des chars Leopard 2 et des véhicules blindés CV90.

Zelenskyy a rencontré Kristersson et d’autres responsables suédois à Harpsund, la résidence d’été officielle du Premier ministre, à environ 120 kilomètres (75 miles) à l’ouest de Stockholm. Lui et la première dame Olena Zelenska ont ensuite rencontré le roi de Suède Carl XVI Gustaf et la reine Silvia dans un palais de la région.

Kristersson a exprimé ses condoléances à Zelenskyy pour l’attaque de Tchernihiv. Il a qualifié la frappe de missiles russes d' »acte de brutalité » qui « ne fait que renforcer la nécessité pour nous d’être à vos côtés dans toutes vos luttes ».

En Russie, le président Vladimir Poutine a rendu visite à de hauts responsables militaires dans la ville de Rostov-sur-le-Don, près de la frontière ukrainienne.

Le Kremlin a déclaré que Poutine avait écouté les rapports de Valery Gerasimov, le commandant en charge des opérations de Moscou en Ukraine, et d’autres hauts gradés militaires au quartier général du district militaire sud de la Russie.

Les horaires exacts de sa visite n’ont pas été confirmés, mais les médias d’État ont publié des séquences vidéo qui semblaient avoir été filmées la nuit, montrant Gerasimov saluant Poutine et le conduisant dans un bâtiment. La réunion elle-même s’est tenue à huis clos.

Il s’agissait de la première visite de Poutine à Rostov-sur-le-Don depuis la tentative de mutinerie du groupe de mercenaires Wagner en juin, lorsque les combattants du groupe ont brièvement pris le contrôle de la ville.

Au cours de la révolte de courte durée de juin, le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin a dénoncé à plusieurs reprises Gerasimov, qui est chef d’état-major des forces armées russes, et le ministre de la Défense Sergueï Choïgou pour avoir refusé l’approvisionnement de ses combattants en Ukraine.

Prigozhin a affirmé que le soulèvement ne visait pas Poutine mais visait à éliminer Gerasimov et d’autres hauts gradés qu’il accusait d’avoir mal géré la guerre en Ukraine.

Kiev a revendiqué cette semaine des gains de contre-offensive sur le front sud-est, reprenant mercredi le contrôle du village d’Urozhaine dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

Le chef du bataillon russe luttant pour garder le contrôle d’Urozhaine a appelé jeudi à « geler le front », estimant que ses troupes « ne peuvent pas gagner » face à l’Ukraine.

« Pouvons-nous faire tomber l’Ukraine militairement ? Maintenant et dans un avenir proche, non », a déclaré Alexander Khodakovsky dans une vidéo publiée sur Telegram.

Dans la nuit de samedi à samedi, l’armée de l’air ukrainienne a déclaré avoir abattu 15 des 17 drones russes ciblant les régions du nord, du centre et de l’ouest.

Le vice-gouverneur de la région occidentale de Khmelnytskyi, Serhii Tiurin, a déclaré que deux personnes avaient été blessées et des dizaines de bâtiments endommagés par une attaque.

Dans la région du nord-ouest de Jytomyr, une attaque de drone russe a ciblé une infrastructure et provoqué un incendie, mais aucune victime n’a été signalée, a déclaré le gouverneur Vitalii Bunechko.

Ritter a rapporté de Stockholm. Morton a rapporté de Londres.

