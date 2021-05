Une attaque de hackers arrête le système informatique des services de santé irlandais, affectant gravement l’une des maternités les plus fréquentées d’Europe

Le Health Service Executive (HSE) s’est rendu sur Twitter vendredi pour annoncer un «attaque de ransomware importante»Sur ses systèmes informatiques. Le HSE affirme avoir pris la précaution d’arrêter tous ses systèmes informatiques afin de les protéger et de pouvoir évaluer pleinement la situation.

Il y a une attaque de ransomware importante sur les systèmes informatiques HSE. Nous avons pris la précaution d’arrêter tous nos systèmes informatiques afin de les protéger de cette attaque et de nous permettre d’évaluer pleinement la situation avec nos propres partenaires de sécurité. – HSE Irlande (@HSELive) 14 mai 2021

Le PDG de HSE, Paul Reid, a déclaré aux médias irlandais que l’attaque visait des systèmes de partage d’informations à travers le réseau du HSE stockés sur des serveurs centraux. Reid a poursuivi en décrivant l’attaque comme « une opération criminelle internationale», Et a déclaré que le service de santé travaillait avec le service de police national, les forces de défense et des experts tiers en cybersécurité pour y répondre.

La chaîne de télévision irlandaise RTÉ a rapporté que l’hôpital Rotunda de Dublin, la plus ancienne maternité en activité au monde et l’une des plus fréquentées d’Europe, avait annulé toutes les visites ambulatoires vendredi, à l’exception des femmes enceintes enceintes de 36 semaines ou plus, ou pour des rendez-vous urgents. Les médias locaux rapportent que d’autres hôpitaux sont également susceptibles d’être affectés.

Le HSE a présenté ses excuses aux patients et au public et a promis de fournir de plus amples informations dès qu’elles seront disponibles. Il a toutefois déclaré que les vaccinations contre Covid-19 n’étaient pas affectées.

Les ransomwares sont des virus informatiques qui menacent de supprimer des fichiers à moins qu’une rançon ne soit payée. Une demande de rançon n’a cependant pas encore été faite, selon Reid.

Les hôpitaux deviennent souvent la cible des pirates. En septembre 2020, une grande chaîne d’hôpitaux aux États-Unis avec plus de 400 emplacements a été touchée par ce qui a été décrit comme l’une des plus grandes cyberattaques médicales de l’histoire des États-Unis.

Également en septembre 2020, l’hôpital universitaire allemand de Düsseldorf a vu ses systèmes informatiques désactivés par des pirates informatiques, et une patiente est décédée alors que les médecins tentaient de la transférer dans un autre établissement.

