Une « attaque de foule » à Circle K laisse un homme de Hilton Head ensanglanté et défiguré. Un « coup de pied de ballon de football » utilisé

Un voyage dans une station-service sur l’île de Hilton Head s’est terminé par un passage à tabac sanglant après qu’un cycliste ait été attaqué par deux hommes à l’extérieur d’un Circle K pendant le week-end de la fête du Travail. Le bureau du shérif du comté de Beaufort recherche deux hommes impliqués dans le «assaut par la foule”, qui n’a pris fin qu’après l’intervention d’un bon Samaritain lors d’une tournée de cigarettes.

Un agent du comté de Beaufort est arrivé vers 21 heures vendredi au dépanneur Circle K sur Lagoon Road, situé à un quart de mile du parc de la plage de Coligny. Ils y ont trouvé un insulaire de 45 ans dont le visage aurait été défiguré, « couvert de sang » et déjà gonflé. L’agent a noté « qu’il y avait trop de sang sur son visage pour déterminer d’où venait tout cela », mais a pu repérer une entaille d’environ 2,5 cm près de l’œil droit de l’homme.

L’homme a déclaré à la police qu’il marchait à vélo devant la station-service lorsque deux hommes se sont approchés de lui. L’un d’eux a attrapé son vélo et a dit « Je veux juste te parler » tandis que l’autre a répété la question « Tu te souviens de moi ? » d’une voix forte, selon un rapport d’incident du bureau du shérif.

L’un des hommes a alors frappé le cycliste, le faisant tomber au sol devant le magasin, a-t-il déclaré à la police. Les deux hommes ont commencé à lui donner des coups de poing et des coups de pied.

Un témoin qui entrait dans le magasin pour acheter des cigarettes a déclaré au policier qu’il avait vu la victime se faire agresser par deux hommes blancs, l’un l’ayant poussé au sol et l’autre lui donnant des coups de poing et un « coup de pied de ballon de football » au visage. Il a essayé de crier aux hommes d’arrêter, mais a finalement dû éloigner l’agresseur principal pour mettre fin à l’agression, selon le rapport.

Une « attaque de foule » devant un magasin Circle K, dans le sud-est de l’île de Hilton Head, a été dispersée par un passant qui achetait des cigarettes. Le bureau du shérif du comté de Beaufort a engagé des poursuites contre deux suspects.

Les images de surveillance des caméras de Circle K corroborent la version des faits donnée par la victime et le témoin. La vidéo montre les deux suspects sortant d’un SUV Ford rouge et « se rassemblant pendant une courte période » avant de s’éloigner, puis de revenir à pied pour agresser l’homme. Après que l’homme ait été poussé au sol, l’un des agresseurs a été vu en train de le frapper à plusieurs reprises avant de lui asséner trois « coups de pied puissants délibérés » à la tête, a écrit le policier.

La victime a déclaré à la police que l’agression avait probablement été provoquée par une « blague ou un commentaire » qu’il avait fait à l’un des partenaires amoureux des suspects il y a environ huit mois. Il n’aurait pas revu l’homme avant cette nuit-là.

Les équipes médicales d’urgence sur place ont déclaré que la victime aurait probablement besoin de plusieurs points de suture, bien qu’elle ait refusé d’être emmenée à l’hôpital.

La victime et le témoin ont tous deux identifié l’un des suspects, bien que l’identité de l’homme n’ait pas été révélée publiquement par la police. Les enquêteurs ont ensuite obtenu un mandat d’arrêt pour infraction au deuxième degré. agression et coups et blessures par la fouleune accusation appliquée lorsqu’un groupe de deux personnes ou plus inflige des « blessures corporelles graves » à une autre personne.

Le bureau du shérif du comté de Beaufort n’a pas encore identifié le deuxième suspect, selon le porte-parole, le sergent-chef Danny Allen. Aucun des deux hommes n’avait été arrêté jeudi après-midi.