Une attaque de drone frappe une usine de munitions en Iran – rapports

Des drones ont été utilisés pour attaquer une usine militaire en Iran, les agences de presse iraniennes rapportant une forte explosion et montrant un éclair de lumière sur ce qui était censé être une usine de munitions.

Des véhicules d’urgence et des camions de pompiers ont été présentés à l’usine de la province centrale d’Ispahan. Cela survient au milieu des tensions sur le programme nucléaire iranien, ainsi que de la fourniture de drones Shahed à la Russie qui ont été utilisés dans la guerre contre l’Ukraine.

Certains rapports indiquent que plusieurs installations ont été touchées autour de l’Iran en quelques heures. Le Guardian n’a pas été en mesure de confirmer ces informations, mais l’agence de presse iranienne IRNA a signalé un incendie dans une raffinerie de pétrole dans la ville de Tabriz, dans le nord du pays, affirmant qu’une personne avait été blessée. Il n’a pas précisé ce qui avait causé l’incendie ni s’il était lié à l’incident d’Ispahan.

Le ministère iranien de la Défense a affirmé que l’attaque par drone avait été “infructueuse”, avec un drone abattu par la défense aérienne et deux explosant lorsqu’ils ont été “pris dans des pièges de défense”. Il y a eu « des dommages mineurs au toit de l’atelier ».

Le vice-gouverneur de la province d’Ispahan, Mohammad Reza Jan-Nesari, a déclaré à la télévision qu’il n’y avait eu “aucune victime” de l’attaque, ajoutant que “la cause de l’incident fait l’objet d’une enquête”.

Les autorités n’ont pas précisé les activités sur le site ciblé, au nord de la ville d’Ispahan.

L’Iran possède plusieurs sites de recherche nucléaire connus dans la région, dont une usine de conversion d’uranium.

Il y a eu un certain nombre d’explosions et d’incendies autour des installations militaires, nucléaires et industrielles iraniennes au cours des dernières années.

En juillet, l’Iran a déclaré avoir arrêté une équipe de sabotage composée de militants kurdes travaillant pour Israël qui prévoyait de faire sauter un centre “sensible” de l’industrie de la défense à Ispahan.

Israël menace depuis longtemps une action militaire contre l’Iran si les pourparlers indirects entre Washington et Téhéran ne parviennent pas à sauver un pacte nucléaire de 2015. Israël dit que l’Iran cherche à développer des armes nucléaires. Téhéran le nie.

