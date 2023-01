Une attaque de drone frappe une installation de défense en Iran, selon les autorités

Des drones porteurs de bombes ont visé une usine de défense iranienne dans la ville centrale d’Ispahan dans la nuit, ont annoncé les autorités dimanche matin, causant des dégâts à l’usine dans un contexte de tensions régionales et internationales accrues engloutissant la République islamique.

Le ministère iranien de la Défense n’a fourni aucune information sur les auteurs présumés de l’attaque, survenue alors qu’un incendie de raffinerie s’est déclaré séparément dans le nord-ouest du pays et qu’un tremblement de terre de magnitude 5,9 a frappé à proximité, tuant deux personnes.

Cependant, Téhéran a été la cible de frappes de drones israéliens présumés au milieu d’une guerre de l’ombre avec son rival au Moyen-Orient alors que son accord nucléaire avec les puissances mondiales s’effondrait. Pendant ce temps, les tensions restent également vives avec l’Azerbaïdjan voisin après qu’un homme armé a attaqué l’ambassade de ce pays à Téhéran, tuant son chef de la sécurité et en blessant deux autres.

Les détails sur l’attaque d’Ispahan, qui s’est produite vers 23h30 heure locale samedi, sont restés rares. Un communiqué du ministère de la Défense a décrit trois drones lancés sur l’installation, dont deux ont été abattus avec succès. Un troisième a apparemment réussi à percuter le bâtiment, causant des “dommages mineurs” à son toit et ne blessant personne, a indiqué le ministère.

Une vidéo sur téléphone portable montre une grève apparente

La branche anglophone de la télévision d’État iranienne, Press TV, a diffusé une vidéo sur téléphone portable montrant apparemment le moment où un drone a frappé le long de l’autoroute très fréquentée Imam Khomeini qui se dirige vers le nord-ouest à partir d’Ispahan, l’une des nombreuses façons pour les conducteurs de se rendre dans la ville sainte de Qom et Téhéran , capitale de l’Iran. Une petite foule s’est rassemblée, probablement attirée par des tirs antiaériens, regardant une explosion et des étincelles frapper un bâtiment sombre.

« Oh mon Dieu ! C’était un drone, n’est-ce pas ? crie l’homme qui filme. “Oui, c’était un drone.”

Ceux qui s’y trouvaient ont fui après la grève.

Ces images de la grève, ainsi que des images des conséquences analysées par l’Associated Press, correspondaient à un site de la rue Minoo, dans le nord-ouest d’Ispahan, à proximité d’un centre commercial comprenant un tapis et un magasin d’électronique.

Les sites de défense et nucléaires iraniens se retrouvent de plus en plus entourés de propriétés commerciales et de quartiers résidentiels alors que les villes du pays s’étendent de plus en plus vers l’extérieur. Certains endroits restent également incroyablement opaques sur ce qu’ils produisent, avec seulement une pancarte portant le logo du ministère de la Défense ou des gardiens de la révolution paramilitaires.

Le ministère de la Défense a seulement qualifié le site d'”atelier”, sans préciser ce qu’il a fait. Ispahan, à quelque 350 kilomètres au sud de Téhéran, abrite à la fois une grande base aérienne construite pour sa flotte d’avions de combat F-14 de fabrication américaine et son centre de recherche et de production de combustible nucléaire.

L’attaque survient après que le ministère iranien des Renseignements a affirmé en juillet avoir démantelé un complot visant à cibler des sites sensibles autour d’Ispahan. Un segment diffusé à la télévision d’État iranienne en octobre comprenait de prétendus aveux de membres présumés du Komala, un parti d’opposition kurde exilé d’Iran et vivant maintenant en Irak, selon lesquels ils prévoyaient de cibler une installation aérospatiale militaire à Ispahan après avoir été entraînés par le Mossad israélien. service de renseignements.

Les militants disent que la télévision d’État iranienne a diffusé des centaines d’aveux forcés au cours de la dernière décennie. Les responsables israéliens ont refusé de commenter l’attaque.

Par ailleurs, la télévision d’État iranienne a déclaré qu’un incendie s’était déclaré dans une raffinerie de pétrole dans une zone industrielle près de la ville de Tabriz, au nord-ouest. Il a déclaré que la cause n’était pas encore connue, car il montrait des images de pompiers essayant d’éteindre l’incendie.

La télévision d’État a également déclaré que le tremblement de terre de magnitude 5,9 avait tué deux personnes et en avait blessé quelque 580 autres dans les zones rurales de la province de l’Azerbaïdjan occidental, endommageant des bâtiments dans de nombreux villages.

Des dégâts causés par le tremblement de terre ont été observés dimanche dans la ville de Khoy, dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan occidental. (Soheil Faraji/ISNA/AFP/Getty Images)

L’Iran et Israël sont depuis longtemps engagés dans une guerre de l’ombre qui comprend des attaques secrètes contre des installations militaires et nucléaires iraniennes.

L’année dernière, l’Iran a déclaré qu’un ingénieur avait été tué et qu’un autre employé avait été blessé dans un incident inexpliqué survenu à la base militaire et de développement d’armes de Parchin, à l’est de la capitale, Téhéran. Le ministère l’a qualifié d’accident, sans donner plus de détails.

Israël reconnaît rarement les opérations

Parchin abrite une base militaire où l’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré qu’elle soupçonnait l’Iran d’avoir effectué des tests de déclencheurs d’explosifs pouvant être utilisés dans des armes nucléaires.

En avril 2021, l’Iran a accusé Israël d’avoir attaqué son installation nucléaire souterraine de Natanz qui a endommagé ses centrifugeuses.

Israël n’a pas revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais les médias israéliens ont largement rapporté que le pays avait orchestré une cyberattaque dévastatrice qui a provoqué une panne d’électricité dans l’installation nucléaire. Les responsables israéliens reconnaissent rarement les opérations menées par les unités militaires secrètes du pays ou son agence de renseignement du Mossad.

En 2020, l’Iran a accusé Israël d’une attaque sophistiquée qui a tué son meilleur scientifique nucléaire.

L’Iran a toujours insisté sur le fait que son programme nucléaire est à des fins purement pacifiques. Les agences de renseignement américaines, les pays occidentaux et l’Agence internationale de l’énergie atomique ont déclaré que l’Iran avait mené un programme organisé d’armes nucléaires jusqu’en 2003.

Le haut responsable nucléaire des Nations Unies, Rafael Mariano Grossi, a récemment averti que l’Iran dispose de suffisamment d’uranium hautement enrichi pour construire “plusieurs” armes nucléaires s’il le souhaite.

Les efforts pour relancer un accord de 2015 avec les puissances mondiales qui limitaient les activités nucléaires de l’Iran se sont arrêtés l’année dernière. Les États-Unis et Israël se sont engagés à empêcher l’Iran d’acquérir des armes nucléaires, et aucun n’a exclu une action militaire.