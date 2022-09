Une attaque de drone frappe l’Ukraine ; Les États-Unis promettent des “conséquences” sur les armes nucléaires

La frappe aérienne était la dernière d’une série d’attaques de drones sur la ville clé du sud ces derniers jours. Celui-ci a heurté une installation militaire et a fait exploser des munitions lorsqu’il a frappé. Les pompiers avaient du mal à contenir l’incendie, a indiqué le commandement sud de l’armée ukrainienne.

KYIV, Ukraine – Une frappe de drone pendant la nuit près du port ukrainien d’Odessa a déclenché un incendie et une explosion massifs, a déclaré l’armée lundi, quelques heures après que les États-Unis se sont engagés à prendre des mesures décisives et ont promis des “conséquences catastrophiques” si la Russie utilise des armes nucléaires en Ukraine.

Les inquiétudes grandissent quant au fait que la Russie pourrait chercher à aggraver le conflit une fois qu’elle aura terminé ce que l’Ukraine et l’Occident considèrent comme des référendums illégaux dans les parties de l’Ukraine sous son contrôle.

Le vote, qui se termine mardi, a eu lieu après la fuite de milliers d’habitants et a inclus des images de troupes russes armées faisant du porte-à-porte pour faire pression sur les Ukrainiens pour qu’ils votent. On s’attend généralement à ce que la Russie déclare les résultats en sa faveur, une étape qui pourrait voir Moscou annexer le territoire et lui donner le prétexte de chercher à le défendre comme son propre territoire sous le parapluie nucléaire russe.