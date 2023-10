Une attaque de drone fait au moins 80 morts dans un collège militaire syrien

Damas a accusé des terroristes non identifiés d’avoir pris pour cible de jeunes officiers et leurs familles lors d’une cérémonie de remise des diplômes à Homs.

Les frappes de drones lors d’une cérémonie de remise des diplômes dans un collège militaire syrien ont fait au moins 80 morts et 240 blessés dans une attaque que le gouvernement du pays a imputée à des groupes terroristes non identifiés.

Des femmes, des enfants et des membres des forces armées figuraient parmi les personnes tuées lors de l’attaque de jeudi, qui a eu lieu dans une académie militaire de la province de Homs. Le ministre syrien de la Santé, Hassan al-Ghabash, a déclaré à la télévision publique que six femmes et six enfants figuraient parmi les morts. Le nombre de morts risque de s’alourdir, compte tenu de la gravité de nombreux blessés.

Le ministre syrien de la Défense, Ali Mahmoud Abbas, aurait assisté à la cérémonie de remise des diplômes et aurait quitté l’université quelques minutes seulement avant l’attaque. « Après la cérémonie, les gens sont descendus dans la cour et les explosifs ont frappé. » » a déclaré un témoin non identifié à Reuters. « On ne sait pas d’où ça vient, et des cadavres jonchaient le sol. » Reuters estime le bilan à plus de 100 morts.

En savoir plus L’Occident semble préparer un nouveau « soulèvement » pour un changement de régime en Syrie

L’administration du président Bashar Assad a condamné l’attaque du drone, affirmant qu’elle était « soutenu par des forces internationales connues », et a promis une réponse ferme. « Le commandement général de l’armée et des forces armées considère cet acte terroriste lâche comme un acte criminel sans précédent et affirme qu’il répondra avec toute la force et la détermination à ces organisations terroristes, où qu’elles se trouvent », » a déclaré le ministère syrien de la Défense, ajoutant que les planificateurs et les auteurs de l’attaque seraient tenus responsables. Le ministère syrien des Affaires étrangères a souligné que Damas ne se laisserait pas dissuader dans sa quête de « éradiquer le fléau du terrorisme et de ses sponsors. »

La Syrie est plongée dans une guerre civile avec des insurgés armés depuis 2011. Le régime d’Assad a repris le contrôle de la majeure partie du pays, en grande partie grâce à l’aide des forces russes et iraniennes. L’attaque de jeudi au cœur du territoire contrôlé par le gouvernement a été l’une des frappes les plus meurtrières contre une installation militaire syrienne.

Les forces gouvernementales auraient mené de lourds bombardements sur les zones contrôlées par l’opposition dans la province d’Idlib à la suite de l’attaque de drone. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exprimé « profonde préoccupation » sur la frappe de drone et les bombardements de représailles, selon son porte-parole, Stéphane Dujarric. Il a appelé à un cessez-le-feu à l’échelle nationale.