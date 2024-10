Une attaque de drone du Hezbollah tue quatre soldats de Tsahal près de Binyamina – Israel News

Quatre soldats de Tsahal ont été tués et sept autres grièvement blessés lors d’une attaque de drone du Hezbollah visant une base militaire près de Binyamina, a rapporté Tsahal dimanche soir.

Tous les soldats blessés ont été évacués vers les hôpitaux pour recevoir des soins médicaux supplémentaires, et des notifications ont été envoyées aux familles des morts et des blessés.

L’armée israélienne a indiqué que l’incident faisait l’objet d’une enquête.

Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, s’adresse à l’attaque de drone du Hezbollah le 13 octobre. (Crédit : FID)

Un drone du Hezbollah a frappé la région de Binyamina dimanche soir, blessant environ 67 personnes, dont quatre potentiellement mortelles, selon le Magen David Adom et Tsahal.

Le drone a été envoyé depuis le Liban sous le couvert d’un barrage de roquettes du Hezbollah.

Deux drones ont été lancés vers Israël, dont un abattu au-dessus de la mer, mais l’un des drones a pénétré profondément en Israël et s’est écrasé dans la région de Binyamina. Aucune sirène d’avertissement n’a été activée, sur laquelle Tsahal va sonder.

Plus tard, la radio militaire a rapporté les mises à jour suivantes :

« De nouveaux détails sont ressortis de l’enquête préliminaire sur l’attaque du drone dans la région de Wadi Ara :

L’armée de l’air enquête pour savoir si le drone qui a déclenché l’alarme dans la région de Nahariya et d’Acre à 18h45 est le même qui a explosé à Wadi Ara environ une demi-heure plus tard, vers 19h15. Étant donné que le contact avec le drone a été perdu après sa traversée de Nahariya et d’Acre, il est possible qu’il s’agisse du même appareil. Le Hezbollah aurait lancé « deux ou trois drones simultanément » lors de l’incident. L’un d’eux a été intercepté par la Marine au-dessus de la mer.

Contrairement aux informations précédentes, le drone n’a pas été détecté par les systèmes de détection, n’a déclenché aucune alarme et aucune tentative d’interception n’a été effectuée. incident de drone et a été provoqué par l’interception d’un missile balistique lancé à l’époque depuis le Liban.

Restez informé des dernières nouvelles ! Abonnez-vous à la newsletter du Jerusalem Post

MDA a signalé que quatre personnes avaient été grièvement blessées, cinq grièvement et 14 modérément blessées.

Trois des blessés ont été évacués par hélicoptère vers le centre médical Sheba à Tel Hashomer, et deux autres ont été emmenés au centre médical Rambam à Haïfa.

Quatre personnes légèrement blessées ont été évacuées vers le centre médical Emek d’Afula.

Le centre médical Rabin-campus Beilinson a accueilli trois blessés dans un état modéré, qui sont soignés dans la salle de traumatologie pour une évaluation plus approfondie.

Vingt-huit autres blessés ont été transportés en ambulance vers divers hôpitaux.

Ran Boker de Ynet a rapporté qu’après l’attaque, les chaînes de télévision israéliennes continueraient à diffuser les informations et ne diffuseraient pas de programmes programmés aux heures de grande écoute.

בשל האירוע הקשה באזור בנימינה – הערב ערוצי הטלוויזיה ימשיכו החדשות ולא ישודרו תוכנית הפריים טיים תוכננו – Ran Boker רן בוקר (@ranboker) 13 octobre 2024

L’attaque est arrivée juste autour le moment où le commandement du front intérieur de Tsahal a levé certaines restrictions dans un certain nombre de zones chevauchant la zone qui a été frappé.

Pendant ce temps, Tsahal a annoncé dimanche avoir mené 200 frappes aériennes contre des cibles du Hezbollah à travers le Liban au cours des dernières 24 heures.

Parallèlement, l’armée a déclaré qu’elle maintenait quatre divisions détruisant l’infrastructure du groupe terroriste au sud du Liban, mais qu’elle ne parvenait toujours pas à réduire considérablement les tirs de roquettes sur le front intérieur.

C’est une histoire en développement.