Une attaque de drone dans l’est de la Birmanie fait au moins cinq morts, dont un haut responsable de l’armée

Une attaque de drone contre un quartier général de la police dans une grande ville frontalière de l’est de la Birmanie a tué au moins cinq responsables, dont un officier supérieur de l’armée et un administrateur de district, ont indiqué lundi les membres de deux équipes de secours d’urgence et les médias.

L’attaque, menée dimanche soir en deux étapes, est considérée comme le bombardement aérien le plus meurtrier visant de hauts responsables sécuritaires et administratifs depuis le lancement de la résistance armée il y a plus de deux ans contre les militaires qui ont pris le pouvoir en février 2021 au gouvernement élu. d’Aung San Suu Kyi.

La prise de pouvoir a suscité des manifestations pacifiques à l’échelle nationale, mais après que les forces de sécurité ont réprimé avec une force meurtrière, de nombreux groupes de résistance armée locaux ont été formés et vaguement organisés dans ce qu’on appelle les Forces de défense du peuple, ou PDF. C’est le bras armé du gouvernement fantôme d’unité nationale de la Birmanie, qui se considère comme l’organe administratif légitime du pays.

Les PDF se sont alliés aux principaux groupes de guérilla ethniques des régions frontalières qui mènent une lutte armée contre l’armée depuis des décennies, en quête d’une plus grande autonomie.

Federal Wings, un groupe de résistance qui mène une guerre par drones en coopération avec les Forces de défense du peuple et ses alliés appartenant aux groupes armés de l’ethnie Karen, a revendiqué la responsabilité de l’attaque de dimanche dans un communiqué publié lundi sur sa page Facebook. Le groupe a également déclaré avoir appris que cinq personnes, dont le commandant du bataillon, avaient été tuées.

Le lieutenant-colonel Aung Kyaw Min, commandant temporaire d’un bataillon basé dans la commune de Myawaddy, et un agent de la police de la circulation sont décédés dimanche dans un hôpital après l’attaque, ont déclaré deux secouristes, s’exprimant sous couvert d’anonymat parce qu’ils craignaient d’être arrêtés pour avoir divulgué les informations. information.

L’administrateur du district de Myawaddy, Soe Tint, son aide de camp Tun Tun Nyein et un employé sont morts sur le coup lorsque des drones ont largué deux bombes alors qu’ils inspectaient les dégâts causés par une attaque de drone environ une heure plus tôt, ont-ils indiqué. Le bureau de police du district est situé dans le centre-ville de Myawaddy, un centre commercial clé du sud-est de l’État de Kayin, à la frontière avec la Thaïlande.

Ils ont ajouté que 10 responsables de la sécurité et de l’administration étaient soignés dans des hôpitaux municipaux et militaires de Myawaddy tandis que quatre autres, dont le chef du bureau de police du district, étaient envoyés dans un hôpital privé à Mae Sot, juste de l’autre côté de la frontière thaïlandaise, qui disposait de meilleurs soins médicaux. se soucier. L’un des secouristes a déclaré avoir été informé qu’un policier était le sixième décès lundi, mais le décès n’a pas pu être confirmé.

Le bureau d’information militaire, l’équipe d’information Tatmadaw True News, a déclaré dans un communiqué que certains membres des forces de sécurité et des fonctionnaires ont été blessés après que l’Armée de libération nationale Karen et les Forces de défense du peuple ont largué deux bombes depuis un drone. Il n’a reconnu aucun décès.

Les drones sont devenus cruciaux pour les forces de résistance, qui sont en sous-effectif et en armement par rapport aux militaires qui ont mené des frappes aériennes sans encombre. Initialement, des drones plus petits et dotés de charges utiles plus légères étaient utilisés, mais les groupes d’opposition utilisent désormais des systèmes plus sophistiqués pour larguer des explosifs précisément sur des cibles militaires.

La déclaration de Federal Wings revendiquant la responsabilité de l’attaque comprenait un avertissement aux fonctionnaires et aux membres de leurs familles de quitter les bureaux du gouvernement et leurs logements et conseillait aux habitants de Myawaddy de rester à l’écart des bureaux officiels et des avant-postes militaires pour leur propre sécurité. Leurs seules cibles étaient les forces de sécurité armées travaillant pour l’armée.