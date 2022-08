Une attaque de cougar au sud d’Edmonton laisse un garçon avec 200 agrafes et des cauchemars

Cason Feuser souffre de cauchemars et subit des opérations chirurgicales intenses à la suite d’une attaque de cougar dimanche matin qui, selon sa mère, a failli lui coûter la vie.

Chay Feuser, la mère de Cason, dit que ses enfants sont allés camper avec leur voisin et ses enfants le week-end dans la région de Rocky Mountain House.

Les six enfants jouaient au bord de la rivière lorsque Chay dit de nulle part qu’un couguar a commencé à attaquer Cason.

“Les enfants se sont retournés et ont juste commencé à crier et à courir vers [our neighbour]en criant ‘Cougar, cougar, cougar !'”, a-t-elle déclaré à CBC News.

Chay a déclaré que le voisin avait attrapé une pierre et l’avait jetée sur le couguar. Il a frappé le couguar à la tête et a libéré “Cason de son emprise mortelle”, a-t-elle déclaré.

Cason a été transporté par ambulance aérienne STARS à l’hôpital de l’Université de l’Alberta dans un état stable.

Là, il a subi trois heures et demie de chirurgie, selon Chay.

“Il a plus de 200 agrafes et pinces chirurgicales juste au-dessus de son crâne, et beaucoup plus de points de suture fins sur son visage, son cou et sa gorge. Il vient de retirer son tube de drainage de son cou. Il est sous morphine. Tylenol et Advil ne sont pas assez pour réduire la douleur », a déclaré Chay.

Le couguar a raté la veine jugulaire de Cason de quelques millimètres, a déclaré Chay. Comme l’animal était plus petit, il n’a pas réussi à perforer le crâne du garçon.

Cason est montré à l’hôpital après l’attaque. (Chay Feuser/Facebook)

Plus tard le même jour, Alberta Fish and Wildlife a trouvé et euthanasié le couguar à seulement 150 mètres de l’endroit où l’attaque a eu lieu.

Rob Kohut, des Fish and Wildlife Enforcement Services, a déclaré que bien que les attaques de couguars soient rares, il est important d’être prudent à l’extérieur.

“Si vous voyez un couguar au loin, ne courez pas et ne tournez pas le dos”, a-t-il déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

“Si un couguar siffle et grogne ou regarde attentivement et suit vos mouvements, ne courez pas et ne faites pas le mort. Faites-vous paraître grand et parlez fort. Si le couguar entre en contact, ripostez et n’abandonnez pas. Utilisez tous les moyens à votre disposition.”

Malgré ses graves blessures, Chay dit que Cason était plus inquiet de savoir si les autres enfants avaient été attaqués et s’ils étaient en sécurité.

“Il a beaucoup pleuré et s’est assuré que toutes les autres personnes qui étaient là avec lui allaient bien. Il n’arrêtait pas de poser des questions sur sa sœur, et si le couguar venait de l’attraper et s’ils allaient bien.”