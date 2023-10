Une attaque contre un grizzly à Banff fait deux morts, selon Parcs Canada

Deux personnes sont mortes après une attaque d’ours dans le parc national Banff, en Alberta.

Parcs Canada a reçu une alerte indiquant une attaque d’ours provenant d’un appareil GPS dans la vallée de la rivière Red Deer vers 20 heures vendredi.

En raison des mauvaises conditions météorologiques, une équipe d’intervention a été contrainte de se rendre sur place à pied. À leur arrivée vers 1 heure du matin, ils ont trouvé un homme et une femme qui avaient été tués.

CTV News Calgary a confirmé que le couple était mari et femme. Leur chien a également été tué.

Un ami de la famille a déclaré que le couple était des campeurs expérimentés dans l’arrière-pays.

« Ce sont des gens qui étaient de grands humains, de grands aventuriers, qui passaient beaucoup de temps en plein air et en backcountry. [and] avaient beaucoup d’expertise », a déclaré Kim Titchener. « Ils faisaient ce qu’ils aimaient avec la personne qu’ils aimaient.

« Et c’est juste une chose très tragique et malheureusement rare qui s’est produite. »

Un grizzli affichant un comportement agressif a été trouvé dans le secteur et a été euthanasié par Parcs Canada pour des raisons de sécurité publique.

La zone de l’attaque a été fermée par mesure de précaution.

« PRÉPAREZ-VOUS »

Titchener, fondateur de Bear Safety and More, a déclaré que les attaques d’ours ne sont pas courantes et que moins de 15 % des personnes attaquées par un grizzli meurent.

Cependant, elle a ajouté qu’il était important que les gens soient préparés à une rencontre, le cas échéant.

Les ours seront absents au cours des prochains mois, et quiconque passe du temps à l’extérieur devrait en être conscient. Des trousses et des connaissances de premiers secours, un spray anti-ours et un GPS sont tous des outils importants en cas d’attaque, a déclaré Titchener.

Des cours sur la sécurité des ours et une formation aux premiers secours en milieu sauvage peuvent également être utiles, a-t-elle ajouté.

« Je sais que cela fait très, très peur et je sais que beaucoup de gens ne voudront pas sortir ou ne voudront pas sortir », a déclaré Titchener. « Ce n’est pas un appel à la peur, [it’s] un appel pour vous préparer.

Dimanche, un porte-parole d’Alberta Forestry and Parks a envoyé une déclaration à CTV News.

« Il s’agit d’un incident tragique et le gouvernement de l’Alberta présente ses condoléances aux proches des victimes.

« À l’automne, les ours se préparent à hiberner et le risque de rencontres surprises avec la faune augmente. Les ours se concentrent sur la boisson et la nourriture autant que possible, ce qui les rend moins alertes et moins conscients de leur environnement.

« Les rencontres surprises peuvent être extrêmement dangereuses, tant pour les ours que pour les humains.

« Les Albertains qui prévoient de se recréer au pays des ours au cours des prochaines semaines devraient prendre des précautions :

Attendez-vous à des rencontres avec la faune. Les chances de rencontrer des ours et d’autres animaux sauvages sur les sentiers populaires et dans les régions éloignées sont actuellement élevées.

Voyagez en groupe et faites beaucoup de bruit, surtout lorsque vous recréez dans des zones avec des cascades ou de l’eau courante. Le bruit de l’eau peut masquer le bruit, augmentant ainsi le risque de rencontres surprises.

Surveillez les signes d’ours frais comme les fouilles, les excréments, les traces et les carcasses. Si les panneaux semblent avoir été fabriqués récemment, quittez la zone rapidement et calmement.

Évitez les zones contenant des sources de nourriture typiques pour les ours. Il s’agit notamment des parcelles de baies, des champs de céréales, des fosses à ordures, des ruches et partout où vous voyez une carcasse d’animal.

Assurez-vous que quelqu’un connaît vos projets. Avant votre voyage, laissez vos noms, vos projets de voyage et la date de votre retour à vos amis ou à votre famille.

Ayez sur vous un vaporisateur anti-ours, ayez-le facilement accessible et sachez comment l’utiliser. Ne le transportez pas dans votre sac à dos. »



Avec des fichiers de la Presse Canadienne