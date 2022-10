Une attaque contre les approvisionnements énergétiques de l’OTAN provoquerait une “réponse unie et déterminée”, promet le chef de l’alliance | Nouvelles du monde

Une attaque délibérée contre les approvisionnements énergétiques de l’OTAN entraînera une “réponse unie et déterminée”, a promis le chef de l’alliance.

Le secrétaire général Jens Stoltenberg s’est engagé à renforcer la protection des infrastructures critiques en réponse aux dommages causés aux gazoducs Nord Stream.

L’UE croit à trois fuites dans les pipelines le mois dernier étaient l’œuvre de sabotage et la suspicion est tombée sur la Russiemais on ne sait pas avec certitude qui était responsable.

M. Stoltenberg a déclaré OTAN a doublé sa présence dans la Baltique et la mer du Nord à plus de 30 navires soutenus par des activités aériennes et sous-marines.

Poutine “déplace des drones iraniens en Biélorussie” – Dernières mises à jour de la guerre en Ukraine

Dans un discours prononcé mardi, il a également déclaré que l’alliance surveillait de près les forces nucléaires russes alors que le pays “perdait sur le champ de bataille” en Ukraine.

Pendant ce temps, Moscou a lancé un nouvel avertissement à l’Occident concernant son implication dans la guerre en Ukraine.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré que la Russie prendrait des contre-mesures adéquates en réponse à “l’implication croissante” de l’Occident.

Dans les commentaires rapportés par l’agence de presse publique RIA, il a déclaré: “Nous avertissons et espérons qu’ils réalisent le danger d’une escalade incontrôlée à Washington et dans d’autres capitales occidentales.”

Image:

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’alliance surveillait de près les forces nucléaires russes



Des bombes russes ont plu sur l’Ukraine, tuant au moins 14 personnes lundi.

Vladimir Poutine a déclaré que les frappes étaient en représailles à son “action terroriste” contre le territoire russe – l’attaque du pont du détroit de Kertch en Crimée occupée – mais l’Ukraine a rejeté cette allégation de “provocation”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a juré de rendre le champ de bataille “plus douloureux” pour les troupes russes en réponse aux attaques à la roquette et a déclaré que la défense aérienne était la “priorité numéro un”.

Lire la suite:

Centrale nucléaire de Zaporizhzhia – un accident imminent

Les forces russes « seront bientôt aux dernières réserves de carburant »

Malgré les remarquables succès ukrainiens sur le champ de bataille – à la fois au début de la guerre avec la défense de Kyiv et plus récemment avec contre-attaques dans les régions de Kharkiv et Kherson – la guerre pourrait se poursuivre pendant des décennies, a déclaré un expert.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:37

Septembre : l’OTAN “pourrait couler toute la flotte de la mer Noire”



Le professeur Michael Clarke, analyste de la sécurité et de la défense de Sky News, a déclaré que la guerre serait probablement une “lutte générationnelle” et pourrait être un “conflit éternel” jusqu’à ce que “quelque chose change dans la sécurité européenne ou la Russie”.

M. Clarke a déclaré que la crise actuelle en Ukraine était la “deuxième guerre” et que la première guerre a eu lieu en 2014 lorsque la Russie a annexé la Crimée.

Il a ajouté: “Mon sentiment est que l’année prochaine, il y aura un cessez-le-feu dans lequel les Ukrainiens seront mieux placés et ce cessez-le-feu sera instable et il s’effondrera et il y aura une troisième guerre, puis un cessez-le-feu et une quatrième guerre.

“Nous avons affaire ici à une lutte existentielle parce que l’establishment russe pense que l’Ukraine n’a pas le droit d’exister et qu’il ne changera pas d’avis à court terme.

“Ce sera probablement une lutte générationnelle. Disons que cela va durer 30, 40 ou 50 ans.”