Une attaque conjointe américano-britannique fait au moins 16 morts au Yémen ; Les Houthis revendiquent une attaque contre un transporteur

Les frappes aériennes menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne contre le groupe rebelle Houthi au Yémen ont tué au moins 16 personnes et en ont blessé 35 autres jeudi, selon les médias houthis. S’il est confirmé, le bilan des victimes ferait de ces frappes les plus meurtrières jamais reconnues publiquement au cours de cette campagne qui a duré plusieurs mois.